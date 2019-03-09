租霸吃定老房東「心太軟」　不繳房租還帶朋友住並借款1萬5千

▲一名陳姓女子8日凌晨在臉書「爆料公社」指出，外婆租房給一名陳姓男，卻遭對方拖繳房租，態度惡劣稱沒錢向外婆借款。（圖／取自臉書《爆料公社》，下同）

地方中心／綜合報導

一名陳姓女子8日凌晨在臉書「爆料公社」指出，她的外婆2018年出租雅房給一名陳姓男子，未料陳男吃定對方是老人家就不斷拖欠房租，並攜帶朋友來免費住，稱沒錢更向房東借1萬5，陳女說外婆心腸很軟就因此借錢給他。

她說，外婆很單純的相信陳男，沒寫任何借貸保證書，沒想到陳男房租積欠越來越多，咬緊老人家不懂法律，借1萬5拿到手後就逃跑，完全找不到人電話也不接；陳女2019年初打給陳男契約書上的保證人（他的姐妹），不料，對方表示上面保人的簽名「不是我簽的」，更嗆：「要錢沒有，要告自己去告」。

迫不得已，陳女走上法律途徑，並指出陳男到法院還嗆，「為了這1萬5千告我偽造文書真的很沒意思」、「跟你們租房子真的很雖小」，態度十分惡劣囂張；調解過程中，陳男邊哭邊說沒錢要求分期付款，還特別表示要留1千元給他吃飯，結束時卻在法院門外拿出一疊厚鈔票挑釁，佯裝打電話要叫人來處理陳女及陳女的外婆。

陳女表示，家裡的大人都在國外工作，全家只剩她和外婆兩人，氣憤指說，錢不是問題，而是陳男的態度差勁所以才決定走上法庭，最後呼籲大眾，若有遇到陳男的路人，「請勸他善良吧！」