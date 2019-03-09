防止夜店外鬥毆事件發生　信義警開協調會要求業者簽署約制表



▲為了防止鬥毆事件再發生，信義分局8日下午邀集轄內特種店業者召開協調會，並簽署約制表。（圖／記者柳名耕翻攝，下同）

記者柳名耕／台北報導

行政院長蘇貞昌日前在治安會報上對於各地發生的鬥毆事件表達不滿，對此轄內有許多夜店的北市警信義分局，雖然平常都有安排臨檢、擴檢勤務，但仍在8日下午找來轄內所有夜店的業者召開協調會。

信義分局指出，為宣示向街頭暴力宣戰執法決心，邀集信義區酒店、夜店、酒吧、餐酒館、卡拉OK、養生館等店家召開協調會，在協調會中要求業者簽署「臺北市政府警察局信義分局防制街頭暴力強勢執法作為向夜店、酒店等特定營業場所業者宣導約制表」。

希望能夠確實防制夜店暴力、色情、妨礙安寧並進行反毒宣導；另為防止夜店砍人、鬥毆事件發生，同時建議業者增設如監錄設備、金屬探測門、X光機等設備，積極防止危險物品被帶進夜店。

並請業者加強安管人員教育訓練，對於酒客滋事應第一時間主動制止並通報警方，嚴禁成為事件主角，並配合警方調查程序，絕不讓鬥毆事件發生；除了防治鬥毆事件外，信義分局也會對經查有公安疑慮（如容留人數超過限制、查獲槍枝、毒品、性交易）的場所，一併函請相關主管機關依法裁處罰鍰、斷水斷電、勒令停業等行政處分。

在執行處所的周邊，含信義商圈松壽路、松智路、松仁路及松廉路等道路，擴大編排強力執行封鎖性路檢，針對可疑人士、車輛等實施盤查，期能有效取締不法，防範犯罪發生。



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