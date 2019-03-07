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華聞快遞／就業優先　廣東計畫提供崗位超百萬

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▲▼求職,就業,找工作,面試。（圖／南方日報）

▲廣東計畫提供就業崗位超百萬。（圖／南方日報）

《廣東》就業優先　廣東計畫提供崗位超100萬

廣東省人力資源和社會保障廳統計，截至3月1日，全省舉辦各類招聘活動838場，提供就業崗位147萬多個，促進約28萬名求職者達成就業意向；省際勞務對接活動舉辦50多場，組織企業600多家，促進6800多名求職者達成到粵就業意向。此外，廣東省也部署13項就業服務專項活動，計劃提供就業崗位超百萬個。（南方日報）

《雲南》推進建設示範區　到2020年雲南省級生態文明縣創建比達50%

雲南省政府表示，將持續加快推進省級生態文明建設示範區創建，力爭到2020年，省級生態文明縣（市、區）創建比例達到50%以上、省級生態文明鄉鎮（街道）創建比例達到80%以上，爭創一批國家生態文明建設示範區。（雲南日報）

《海南》海南重點產業園區　去年實現稅收368.5億元人民幣

海南省統計局6日指出，海南省重點產業園區目前已吸引9965家企業落戶，從業人員17萬人，2018年新增企業3686家，企業數量同比增幅達58.7%，全省重點產業園區2018年實現稅收收入368.5億元人民幣，佔全省稅收31.6%。（海南日報）

《湖南》去年長沙電商平台交易超千億元人民幣

長沙市統計局6日指出，2018年全市平台報表的電子商務交易平台共86個，實現平台交易總額1037.92億元人民幣，同比增長16.6%，已成為經濟增長新動力。隨著互聯網及信息化的深入應用，長沙市電子商務正穩健發展。（長沙晚報）

▲▼黃河。（圖／CFP）

▲支持黃河灘區發展，山東計畫籌資65億元人民幣。（圖／CFP）

《山東》支持黃河灘區產業發展　山東計劃3年籌資65億元人民幣

為保障黃河灘區群眾「搬得出、穩得住、能致富」，山東編制完成26個灘區遷建專項方案，計劃3年籌資65億元人民幣，統籌支持灘區產業發展、基礎設施、民生保障等重大項目建設，同時分年度把28個新建村台納入美麗村居建設省級試點，給予資金支持。（齊魯網）

《山東》山東成立全大陸首個5G生態發展聯盟

山東5G產業峰會日前在濟南召開，中國聯通5G Cloud VR融合平台在山東首發，山東聯通與華為、中興、阿里、百度等5G產業合作夥伴簽約，成立全大陸首個5G生態發展聯盟，共同推進5G技術創新與產業發展。（大眾日報）

《湖北》5年減稅56億　光谷「芯」產業輕裝前行

武漢市東湖高新區稅務局6日指出，近5年該區累計為集成電路企業辦理減免退稅約56億元人民幣，助推光谷「芯」產業輕裝前行。據了解，東湖高新區近5年減免退稅56億元人民幣中，增值稅留抵退稅近40億元人民幣，出口退稅約14億元人民幣，企業所得稅各項優惠約2億元人民幣。（荊楚網）

《重慶》明年渝將建成市級智慧校園　建設示範學校350所

重慶市政府辦公廳日前印發《重慶市智慧教育五年工作方案（2018—2022年）》，到2020年，各級各類學校教育管理者智慧教育領導力提升培訓實現全覆蓋，教師智慧教育素養「線上+線下」培訓實現全覆蓋；建成市級智慧教育應用示範區縣5個、市級智慧校園建設示範學校350所。（重慶日報）

▼重慶2020年將建設智慧校園示範學校350所。（圖／CFP）

▲▼青少年，學生，網路，社群，同儕，直播。（圖／視覺中國）

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關鍵字：華聞快遞,就業,求職,廣東

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