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最新數據：陸職場男女收入差距拉大！男高於女23%

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▲東航山東分公司招聘服務員，現場彷彿選美大會 。（圖／CFP）

▲數據顯示，大陸職場女性收入低於男性，圖為東航山東分公司招聘服務員，現場彷彿選美大會 。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

大陸招聘平台「智聯招聘」7日發佈《2018女性職場現狀調查報告》，數據顯示，雖然整體收入值出現上漲，但收入差距並未改善，男性收入高於女性23%，相比2018年性別收入差距增加了1%。而且男性的整體收入漲幅高於女性群體8個百分點。

《中新社》報導，報告還指出，隨著職位的提升，男性和女性的差距逐漸拉大，領導層的女性比例驟然減少，在高層管理人員中，男性比例高達81.3%，女性僅有18.7%。就升職概率而言，更多男性高層管理人員在未來1年有可能升職，高出女性近13個百分點。這表明，隨著職級越高，女性在通向更高職級的路上遭遇到的「天花板效應」更明顯。

▲▼ 求職,招聘,上班族,面試,年輕人,新鮮人。（圖／視覺中國）

▲求職招聘示意圖。（圖／視覺中國）

從阻礙女性向上的原因來看，對於已婚未孕的女性，因婚育導致失去晉升機會的體驗更深刻，傳統觀念認為，女性在婚姻、生育、家庭中扮演重要角色。在實際生活中，男性在家庭和生活中角色缺失，女性不得不將大量的精力和時間投入到家庭中，從而造成刻板印象，認為女性的主要精力是在家庭上，尤其是婚育階段的女性，她們的重心必將轉移到家庭而耽誤工作。

報告分析，這種隱形觀念的存在，帶來的問題便是就業市場對於女性的排斥（尤其是婚育階段的女性）或領導在做出晉升選擇時更少的考慮女性。

調研發現，已婚未孕的女性中33% 認為阻礙晉升的原因是因處在婚育階段被動失去晉升，排在所有因素中的第二位。另外，分代際來看的話，報告稱，90後群體，尤其是95後新生代力量對於性別差異的感知越來越客觀，性別認知更平等，性別觀念更正確。

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關鍵字：招聘,新鮮人,職場,智聯

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