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不要害羞不敢就醫！　婦女排尿障礙適當檢查對症下藥可改善

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▲花蓮慈濟醫院泌尿部與台灣尿失禁防治協會、台灣泌尿科醫學會舉辦「婦女泌尿系統保健健康講座」。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮慈濟醫院泌尿部與台灣尿失禁防治協會、台灣泌尿科醫學會舉辦「婦女泌尿系統保健健康講座」。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了守護婦女生活品質，3月8日婦女節當天，花蓮慈濟醫院泌尿部與台灣尿失禁防治協會、台灣泌尿科醫學會舉辦「婦女泌尿系統保健健康講座」。由花蓮慈院泌尿部主任郭漢崇醫師與泌尿醫療、衛教團隊和民眾分享，有關於婦女排尿障礙的預防保健、診斷與治療，希望飽受排尿障礙困擾的婦女朋友，獲得正確保健知識與改善方法。

頻尿、漏尿、排尿困難等都屬於排尿障礙的一種，很多人一開始都以為是小問題，直到發生在自己身上才發現是很困擾的問題。郭漢崇主任以尿失禁為例，雖然只是一個簡單的症狀，但是原因其實很複雜，可以分成應力性、滿溢性、急迫性、完全性、以及暫時性尿失禁五種，其中最常見的就是用力的時候就會失禁的「應力性尿失禁」。

▲花蓮慈濟醫院泌尿部與台灣尿失禁防治協會、台灣泌尿科醫學會舉辦「婦女泌尿系統保健健康講座」。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

郭漢崇主任強調尿失禁是可以治療的，請大家不要因為害羞而導致更嚴重的狀況發生。

郭漢崇主任表示，應力性尿失禁的成因很多，肥胖、生產、抽菸、長期保持蹲姿．．．等等，這些可能讓腹腔壓力增大的因素，都有可能會造成應力性尿失禁。治療上可以分成初期的物理治療（運動）、藥物、施打肉毒桿菌與手術治療等四種方式，治療其實不困難，最困難的是「不要害羞而不敢就醫」！

「到底甚麼時候需要就醫？」一位六十多歲的女士現場代替妹妹問出許多民眾的心聲。因為妹妹晚上常常會不停的想上廁所，所以，幾乎都不敢喝水，也不知道該不該看醫師。面對提問，郭主任表示，正常來說成人睡覺的時候是不需要起床上廁所的，而一天排尿次數大約是八次，如果一天超過八次，而且每次量都很少（不超過350 c.c.），就建議要找合格的醫師進行檢查。但是如果是喝水量很大，每次排尿量都很多的話，建議晚上先減少喝水的量，萬一症狀沒有得到改善，還是需要由醫師進行相關檢查，才能找出真正的原因。

▲花蓮慈濟醫院泌尿部與台灣尿失禁防治協會、台灣泌尿科醫學會舉辦「婦女泌尿系統保健健康講座」。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

張嘉峰醫師表示，嚴重應力性尿失禁患者可以採用恥骨陰道吊帶手術，透過微創的方式，利用吊帶固定幫助膀胱與尿道發揮正常功能。

當尿失禁症狀嚴重到運動、藥物治療都無效的時候，手術就成了醫療團隊與病人應該考慮的治療方式。花蓮慈院泌尿部內視鏡泌尿科主任張嘉峰醫師表示，應力性尿失禁患者是因為腹腔壓力過大造成的尿失禁，嚴重時甚至可能出現膀胱、陰道脫垂的狀況，所以，可以採用恥骨陰道吊帶手術，透過微創的方式，利用吊帶固定幫助膀胱與尿道發揮正常功能，只需要兩個小小約一公分的傷口，術後經過一到三天的觀察評估，就可以康復出院。另外，針對急迫性尿失禁症狀，也可以利用注射肉毒桿菌的治療方式。張嘉峰醫師表示，這些年花蓮慈院已經完成超過800例手術，通常只需要住院觀察一晚，還曾有病人恢復狀況良好，手術當天就康復出院。

▲花蓮慈濟醫院泌尿部與台灣尿失禁防治協會、台灣泌尿科醫學會舉辦「婦女泌尿系統保健健康講座」。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

葉惠玲專科護理師表示，排尿日誌只要用白紙畫出表格，記錄每天排尿時間、尿量、有無失禁以及失禁當下的狀況即可。

尿失禁也可以早期發現早期治療！花蓮慈院泌尿科專科護理師葉惠玲、慈濟大學護理系蔡娟秀副教授，現場也分享如何透過「排尿日誌」，了解自己排尿狀況，如果有尿失禁的症狀，除了改變生活習慣之外，還可以透過骨盆肌肉運動的物理治療方式來做治療。葉惠玲專師表示，排尿日誌其實很簡單，用張白紙畫出表格，記錄下每天排尿的時間、尿量、有沒有失禁、以及失禁當下的狀況。

「透過適當的檢查對症下藥，很簡單的方式就可以改善生活品質。」郭漢崇主任強調尿失禁是可以治療的，請大家不要因為害羞而導致更嚴重的狀況發生！郭主任也提醒大家，有尿意的時候，代表身體告訴自己該去上廁所了，不要等到發脹難忍的時候再去上廁所，在3月8日婦女節，祝福每位女人都能乾爽健康，不會有滴滴答答的困擾。

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關鍵字：害羞,就醫,婦女,排尿,障礙,檢查,對症下藥,尿失禁,頻尿,漏尿,手術

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