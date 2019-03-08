台灣燈會「海之女神」明信片需求熱　屏東縣政府決定再版

▲屏東大學文創系主任葉晉嘉與海之神女明信片。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台灣燈會大鵬燈區代表新住民的「海之女神」人氣指數攀升，加上這款明信片設計新穎且饒富趣味，供不應求，雖燈會結束，還有人在詢問，屏東縣政府決定再版。

國立屏東大學文化創意產業學系接受屏東縣政府社會處委託設計製作的「海之女神」明信片（一套4張），在燈會期間以打卡兌換的方式，每天限量贈送給參觀的民眾，供不應求

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前幾天屏東縣潘孟安縣長在臉書直播，暢談舉辦燈會的點滴和心情，也秀出這款明信片，一時之間好多電話湧入縣府詢問哪裡可以買？讓縣政府決定加印因應。

屏大文創系主任葉晉嘉除謝謝潘縣長支持外，更感「海之女神」原創作者王文志老師的授權創作。

葉主任說明，考量「海之女神」主燈設置在國際燈區，為方便新住民及參觀民眾把明信片寄給海外親友，可行銷台灣和屏東，該款明信卡經兩個月構思完成。燈會試營運前，以長鏡頭在大鵬灣賽車場看台的最上面，花了4個小時守候完成拍攝，並立即付印製作，初版只印製5000套，在燈會期間就已缺貨。

明信片分光柵版（可呈現「海之女神」白天與晚上的不同風情）、刮刮卡（在全黑的卡片上刮出「海之女神」的樣貌）立體版（開刀模，可站立）以及夜光版（關燈後有螢光效果）。