魏應充心繫棒球夢！重組味全龍振興台灣棒球時間表悄出爐

▲魏應充於3/5與職棒大家長吳志揚暢談味全龍加入職棒第5隊計畫。（圖／頂新和德文教基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

九局下半，打擊者揮棒出擊取得勝利，全台各角落同時歡聲雷動，透過一次次的棒球捷報凝聚了台灣人的心。頂新和德文教基金會創辦人魏應充回憶自己年幼時對棒球的狂熱，即使眼睛得了結膜炎仍半夜爬起來抱著黑白電視機，和兄弟姊妹們收看衛星轉播的威廉波特少棒賽，那一刻的歡欣與感動，令他至今仍記憶猶新。也因此，即使歷經人生低潮，仍始終將振興台灣棒球熱潮的念頭放在心底。3/5上午魏應充直接會晤中華職棒大聯盟會長吳志揚，親自表達想要加入中華職棒第五隊的決心，並悄悄傳出味全龍關鍵人物到位時間表。

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▲魏應充細數珍藏的味全龍球隊週邊紀念品。

會談中，魏應充熱情向吳志揚細數自己過往珍藏的味全龍棒球隊紀念週邊，兩人相談甚歡。魏應充進一步表示，觀察到30年歷史的中華職棒，卻有長達10年的時間只有4支棒球隊，相信多數球迷都和他一樣，高度期盼棒球熱潮再現，他有信心未來味全龍若加入職棒第5隊，定能為中華職棒注入新能量，讓賽事更好看！

為此，魏應充也已責成團隊，特別延攬味全龍前領隊任中傑先生擔任資深顧問，預計領隊、總教練人選將在3月底、4月左右到位，因此主動接洽中華職棒大家長吳志揚，直接表明味全龍重返中華職棒大聯盟成為第5隊的決心，同時鎖定彰化設立球隊基地，希望盡快讓國人重拾看球的樂趣。

▲魏應充透過頂新和德文教基金會贊助中台灣學校基層棒球教育。

不光是味全龍，魏應充長期支持棒球的心意始終不曾停歇，像是透過企業名義推動接棒未來公益計畫，一方面力挺青少棒，默默支持了中台灣21所學校，贊助三年球衣、球具設備和基礎棒球教育訓練，另一方面也透過追夢工程扶植潛力球員，全額贊助前往日本進修逐夢，他始終堅信透過從小扎根棒球教育，一定有機會活化台灣人的棒球DNA，讓台灣再度揚名國際站上世界級的棒球舞台。

▲頂新和德文教基金會近期贊助3位潛力球員前往日本深造。

魏應充每次見到孩子們因為有球打而開心，也會想起自己兒時熱愛棒球的美好時光。因此特別透過企業名義，為棒球領域提供一連串的贊助與關懷，鼓勵下一代勇敢逐夢，更希望這些孩子們無論未來是到日本甲子園或是更高的棒球殿堂，甚至長大後加入味全龍，都能心繫台灣並用棒球榮耀台灣，感動全世界。