　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

魏應充心繫棒球夢！重組味全龍振興台灣棒球時間表悄出爐

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼魏應充低調認養21所學校棒球隊　力挺青少棒一圓甲子園夢。（圖／公關提供）

▲魏應充於3/5與職棒大家長吳志揚暢談味全龍加入職棒第5隊計畫。（圖／頂新和德文教基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

九局下半，打擊者揮棒出擊取得勝利，全台各角落同時歡聲雷動，透過一次次的棒球捷報凝聚了台灣人的心。頂新和德文教基金會創辦人魏應充回憶自己年幼時對棒球的狂熱，即使眼睛得了結膜炎仍半夜爬起來抱著黑白電視機，和兄弟姊妹們收看衛星轉播的威廉波特少棒賽，那一刻的歡欣與感動，令他至今仍記憶猶新。也因此，即使歷經人生低潮，仍始終將振興台灣棒球熱潮的念頭放在心底。3/5上午魏應充直接會晤中華職棒大聯盟會長吳志揚，親自表達想要加入中華職棒第五隊的決心，並悄悄傳出味全龍關鍵人物到位時間表。

▲▼魏應充低調認養21所學校棒球隊　力挺青少棒一圓甲子園夢。（圖／公關提供）

請繼續往下閱讀...

▲魏應充細數珍藏的味全龍球隊週邊紀念品。

會談中，魏應充熱情向吳志揚細數自己過往珍藏的味全龍棒球隊紀念週邊，兩人相談甚歡。魏應充進一步表示，觀察到30年歷史的中華職棒，卻有長達10年的時間只有4支棒球隊，相信多數球迷都和他一樣，高度期盼棒球熱潮再現，他有信心未來味全龍若加入職棒第5隊，定能為中華職棒注入新能量，讓賽事更好看！

為此，魏應充也已責成團隊，特別延攬味全龍前領隊任中傑先生擔任資深顧問，預計領隊、總教練人選將在3月底、4月左右到位，因此主動接洽中華職棒大家長吳志揚，直接表明味全龍重返中華職棒大聯盟成為第5隊的決心，同時鎖定彰化設立球隊基地，希望盡快讓國人重拾看球的樂趣。

▲頂新和德文教基金會與「台日野球留学支援」共同攜手推出的「追夢工程計畫」。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲魏應充透過頂新和德文教基金會贊助中台灣學校基層棒球教育。

不光是味全龍，魏應充長期支持棒球的心意始終不曾停歇，像是透過企業名義推動接棒未來公益計畫，一方面力挺青少棒，默默支持了中台灣21所學校，贊助三年球衣、球具設備和基礎棒球教育訓練，另一方面也透過追夢工程扶植潛力球員，全額贊助前往日本進修逐夢，他始終堅信透過從小扎根棒球教育，一定有機會活化台灣人的棒球DNA，讓台灣再度揚名國際站上世界級的棒球舞台。

▲期關注台灣棒球教育與發展的頂新和德文教基金會創辦人魏應充，也出席『追夢工程計畫』測試會現場。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德文教基金會近期贊助3位潛力球員前往日本深造。

魏應充每次見到孩子們因為有球打而開心，也會想起自己兒時熱愛棒球的美好時光。因此特別透過企業名義，為棒球領域提供一連串的贊助與關懷，鼓勵下一代勇敢逐夢，更希望這些孩子們無論未來是到日本甲子園或是更高的棒球殿堂，甚至長大後加入味全龍，都能心繫台灣並用棒球榮耀台灣，感動全世界。

ET快訊
太肥衝健身房！她秒辦會員卡瘦10KG　「勵志真相」曝光網笑噴
皺手洗車10hrs！70歲永和老爸「苦養3遲緩兒」：1天都不
《玩很大》鏡頭外「小鬼緊牽Debbie」　認了：有感覺

關鍵字：公益,頂新和德文教基金會,棒球,青少棒,魏應充,味全龍

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

追夢工程計畫最後階段　 8位青少棒競爭3個甲子園名校名額

味全龍重返職棒　魏應充：歡迎小朋友加入味全龍

結婚1年沒懷孕…遭婆婆羞辱！甜笑娃託夢　她竟懷上嚇壞：那人是九天玄女

完美融合古今文明　世界風箏都「濰坊」向全世界發出邀請

網約多元小客車幫Uber解套？　計程車業者批「假議題」

師生「約會性侵」後神隱一個月　 輔大師氣憤：輔大主管以什麼事由准假？

有女人聲音！疑心女求視訊...男友躺床眼神狂飄　劇情神轉她崩潰

皺手洗車10hrs！70歲永和老爸「苦養3遲緩兒」　他感傷：1天都不敢休

影／越晚越冷！強烈冷氣團「挾雨暴襲」急凍探11℃　週四起全台連濕4天

魏應充心繫棒球夢！重組味全龍振興台灣棒球時間表悄出爐

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

張軒睿突離開…約會中斷！　 Selina崩潰爆哭：跟他錯過了

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一窺7年後福島核災SEGA遊戲場　遍地輻射塵！踏入廳內0.48微西弗

「別再說Momo了...她會知道的」　恐怖挑戰暗藏兒童YT竟入侵亞洲

超胸健身女王穿比基尼太誘惑 　「左蜜臀」遭色豬咬一口～痛！

結婚1年沒懷孕…遭婆婆羞辱！甜笑娃託夢　她竟懷上嚇壞：那人是九天玄女

完美融合古今文明　世界風箏都「濰坊」向全世界發出邀請

網約多元小客車幫Uber解套？　計程車業者批「假議題」

師生「約會性侵」後神隱一個月　 輔大師氣憤：輔大主管以什麼事由准假？

有女人聲音！疑心女求視訊...男友躺床眼神狂飄　劇情神轉她崩潰

皺手洗車10hrs！70歲永和老爸「苦養3遲緩兒」　他感傷：1天都不敢休

影／越晚越冷！強烈冷氣團「挾雨暴襲」急凍探11℃　週四起全台連濕4天

魏應充心繫棒球夢！重組味全龍振興台灣棒球時間表悄出爐

愛放空、老是想事情想到出神　3部超適合你的經典白日夢電影

善有善報！ 這位台灣女孩異國善因緣來自行善解災厄

湖岸景觀創高價　「碧湖畔」每坪162萬內湖最高

會吵≠有糖吃！工作獎金沒你的份...小心犯「職場2迷思」

徐若瑄帶兒子滑雪　看到3歲V寶動作…網友驚讚：運動細胞太好！

陳喬恩主動撲吻陳曉圓房　自嘲老司機：我一直在算計他！

王浩宇認「韓國瑜比吳音寧好」　徐巧芯：還是好好監督桃園市政

看好市場　新聯陽2019接案1200億

《三小一家人》玩失憶哏「男主角狂自婊」　觀眾笑到並軌

《刺客教條：奧德賽》第一把袖劍的傳承最終章「血脈」現已推出

「假裝我女友」淫蟲把正妹騙進公寓樓梯　還逼人搓他尿尿的地方

全球最大星巴克旗艦店在東京！　4層樓高2100朵銅製櫻花樹快朝聖

生活熱門新聞

搬大體電梯突卡住　亡者夫說完話..

苦奔1個月買生日禮！回醫院閨蜜..

公公出殯前畢旅　媳婦：玩回來再..

裸睡男被貓咬痛到狂跳：以為春夢..

暖心苦主叫錯Ubereats乾..

台灣汽美師傅參賽　霸氣奪冠亞軍

宋江陣煞氣重！36官將全扮後果..

「叔叔」疼愛10多年　她接到心..

小黃死在田溝…夢到菩薩　農夫笑..

滿地貓屎！清潔員「萬蚤蝕身」崩..

通訊行買iPhone 　他查機..

即／冷空氣升級強烈冷氣團全台急..

史上最複雜！「春遊補助」申請攻..

春雨淋全台！冷氣團11℃強襲濕..

更多熱門

相關新聞

陳喬恩出新片　酒駕拍微電影抵罪

藝人陳喬恩因2018年初酒駕被逮認罪，獲檢察官給予緩起訴2年處分，條件是提供60小時的義務勞務，年收入超過8億元的陳喬恩決定，自費幫忙拍攝反毒微電影「別讓毒品騙了你」，包括約3分半鐘的完整版、30秒公播版和幕後花絮等4部，台北地檢署6日舉辦發表會，但陳喬恩因正在歐洲工作，未出席新片發表會。

味全組隊　青棒教頭呼籲贊助U18

彰化藝中與日本東北高校締結姊妹校

網紅企業家正夯！頂新魏應充開臉書傾訴「心內話」

公益演唱會　徐榛蔚展歌喉向志工致敬

讀者迴響

發燒話題

錦戶亮 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 陶嫚曼 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 勝利染毒 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 王令麟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

驚見1歲兒血中玩耍！老公爽打遊戲她秒暴怒

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

搬大體電梯突卡住　亡者夫說完話變正常

大S汪小菲爆婚姻危機

苦奔1個月買生日禮！回醫院閨蜜病逝淚崩

網看哭！《花不棄》結局8人領便當

郭宗坤心臟衰竭「心室冒出血塊」：不敢告訴柯以柔

他爆韓國瑜中午就醉　北農前董反擊

4大4小訂六人家庭房　高雄媽被民宿嗆爆

厚唇妹私訊1晚500！高雄弟看高清無碼嚇哭

女星淪街頭乞討　光頭落魄樣曝光

全球第二例　英病患克服愛滋病毒

為何這麼多人用「ji32k7au4a83」當密碼

正妹夜戰6男無碼片瘋傳

女大生驚醒「別做了」怒告男公關

更多

最夯影音

更多

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面