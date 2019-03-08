影／恭祝各位小主萬福金安！山東大學超甜橫幅慶祝女生節

記者馬叔安／綜合報導

3月7日適逢大陸的「女生節」，山東大學校園中出現許多讚美女同學的橫幅標語，諸如「新媒體的女生真真是極好的！恭祝各位小主萬福金安」、「我們用功學習的機會成本，就是欣賞你們花容的時間」等。據了解，山東大學正是慶祝「女生節」的發源地，宗旨是關愛女生，展現女生的風采。

▲山東大學內慶祝女生節的標語橫幅。（圖／翻攝自《中新社》）

在《中新社》公佈的影片中，可以看到校園的樹木或牆上掛滿了許多紅色的橫模，上頭的標語則結合寫作的男生或所祝福的女生所學的專業內容，例如「祝2017級經濟班小仙女們女生節快樂」的橫幅就寫道，「你是我的帕累托最優（經濟學名詞），腳步只為你停留」；「致文學院2018級碩士班全體女生」的標語則是「相逢的第一個春天，南門的花比從前開得更早一些。」

▲山東大學內慶祝女生節的標語橫幅。（圖／翻攝自《中新社》）

據了解，「女生節」又被稱為三七「校園女生節」，目前可考證的最早的女生節，是於1986年3月7日在山東大學文學與新聞傳播學院和經濟學院上舉行的女生節聯歡晚會，自1990年代初，經過全中國大陸的各級高校學生會或民間的引進，女生節在高校中逐漸風靡。

▲山東大學內慶祝女生節的標語橫幅。（圖／翻攝自《中新社》）

每逢「女生節」，大陸各高校中的男生們都要以各種方式來服務女生，例如幫忙揹書包、準備餐食或拉起標語讚美女生等。另外，在十月下旬各大高校也會舉辦「女生節」幫助學生在光棍節前脫單。