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中興研究區重劃多3成廠商　9000公務員願搬入

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中興新村是台灣省政府所在地。（圖／記者譚志東攝）

▲中興新村是台灣省政府所在地。（圖／記者譚志東攝）

地方中心／綜合報導

中部科學園區管理局7日表示，曾有「蚊子館科學園區」、「百億科技孤島」之名的中興高等研究區將進行重劃，都更計畫將對北部核心及中部區域切割，盼能重現「中興新村」風貌，中科管理局長陳銘煌表示，「已有11家科研與文創廠商進駐，預計投資共50億元。」

中興高等研究園區在2009年成立，原先劃定面積為259公頃，但由於環評關係，只能做為研發中心，不能進行大量製造，導致招商困難。陳銘煌表示，將透過這次重造計畫，再次進行招商，將廠商進駐率從2成一口氣提高到5成。

中興新村是台灣省政府所在地。（圖／記者譚志東攝）

▲中興新村是台灣省政府所在地。（圖／記者譚志東攝）

陳銘煌說，該變更案是行政院2018年所核定，科學園將從「中興新村高等研究園區」縮減至南部核心區，占地36.58公頃，更名「中興園區」。他提到，剩下的北核心與中央宿舍區，會依照國家發展委員會的活化方案，成立中興新村活化專案辦公室，承攬兩區的調配業務。

他指出，這次的都更案主要讓北核心與中央宿舍區回歸原土地使用分區，藉此讓中央新村重顯風華。此外，南部核心區招商過程由中科管理局辦理，目前已有11家科研與文創廠商進駐，預計投資共50億元。

南投中興新村是昔日的省政府所在地。（圖／記者彈志東攝）

▲南投中興新村是昔日的省政府所在地。（圖／記者譚志東攝）

中科管理局表示，百家泰、信織、正瀚生技等6家公司已進駐營運，加上工研院中創園區及資策會，共有25家高科技廠商駐點，年營業額達3.41億元，年成長39％。

南投中興新村是昔日的省政府所在地，為了活化中興新村，行政院希望能南遷部分部門。人事處為此進行各地公務員搬遷意願調查，共有近9000名公務員表示願意。中興新村活化辦公室解釋，主因是都會生活指數高，進而抬高房價與物價，「中興新村生活機能完整，環境優美，且有700多宿舍，會讓不少人想來。」此外，中央新村活化辦公室表示，未來計畫興建托兒所、幼稚園等教育機構，吸引更多公務員進駐。

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關鍵字：中興新村,都市更新,都更,蚊子館科學園區,百億科技孤島,國家發展委員會

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