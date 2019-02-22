建商遭押簽1億本票脫險　曾整合大同區「50億」都更案



▲3名嫌犯22日上午前往北投分局投案。（圖／記者邱中岳翻攝）

突發中心／台北報導

北市1名建商日前遭6名惡煞押走，並被逼簽1億元本票後脫險，而其中3名惡煞已先主動到案，而遭綁的建商來頭不小，疑似就是曾與另一家知名建設公司合作，在大同區推出總銷額高達50億元的都更建商。

據了解，遭綁的50多歲的廖姓男子在知名建設公司擔任監察人，疑曾在大同區與另一間知名建設公司合推建案，且整合面積高達1千多坪土地，且總銷售量高達50億元的都更住宅，在推出1個月後就引發建商圈的熱烈討論。

而廖男公司從2011年成立後，原本擔任董事長一職，但在2016又年轉任監察人，該公司主要從事都市更新、土地、房地產開發以及投資興建等事業，且資本額多達2億多元；據悉，廖男目前還投資北投傳統市場整合。



廖男在被押走的當天晚上，遭歹徒矇眼帶到淡水新市鎮，並被逼簽多張本票（總和1億元），隔天上午就被丟包到八里區十三行博物館一帶的空地，在脫險後廖男表示，「並未與人結怨，不知道為何被押走」。

在22日上午，押人的陳姓嫌犯（32歲）帶著2嫌，由律師陪同到北投分局投案，但陳供稱「是有人請託協助處理債務」，所以才會鎖定廖嫌將人押走，但警方對陳說法仍存疑，目前也將調查釐清案情。

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