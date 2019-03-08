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墳墓傳淒厲尖叫聲！管理員嚇破膽急報警　一挖開...揭恐怖真相

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▲警察挖開墳墓後，一個人突然爬出來，讓在場的人全都傻住了。(圖／翻攝自YouTube)

國際中心／綜合報導

巴西一名墓園管理員日前巡邏時，突然聽到墳墓裡傳出「淒厲的尖叫聲」，嚇得他趕緊報警。警方獲報後趕到現場，將墳墓挖開後，眼前的一幕卻讓他們全嚇傻了。

綜合外媒報導，這起詭異事件的報案人是一名墓園管理員，他表示在巡邏時突然聽到墳墓裡傳來陣陣淒厲叫聲，嚇得他魂都沒了，於是趕緊報警，警方到場後，便挖開墳墓一探究竟。從影片中可見，2名警察挖開墳墓後，一隻手便伸了出來，讓在場人全都傻住了，不過還是趕緊把被活埋的男子拉出墳墓。男子疑似驚魂未定，一出來就泣不成聲的哭著，身體顯得有些僵硬。

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▲警察把被活埋的男子拉出墳墓。(圖／翻攝自YouTube)

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▲男子被救出後，不停哀嚎。(圖／翻攝自YouTube)

警方調查後發現，這名在墳墓裡的男子前一天才被下葬，家人都以為他死了，不過整起案件仍有疑點，到底是不小心下葬，還是有人故意將他活埋，尚待警方釐清。

這支影片是由一位人氣頗高的YouTube頻道《未曝光的陰暗面》（The Hidden Underbelly）在6日時所上傳，短短數小時就有數百則留言。有網友表示，「還好當時沒有將他解剖、防腐或火化，否則後果不可設想」、「這就是為什麼要守靈呀！」不過也有人指出，「這種情形在英國維多利亞時代是很普遍的，當時棺材內還會放一些工具，讓裡面的人醒來時，可以用鈴鐺、信號燈、煙火或其他東西來吸引墳墓外面的人注意。」

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關鍵字：巴西,墳墓

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