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奧運賽前「一夜情」變墊底！女選手生活全毀　還有人找她拍「成人片」

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▲▼巴西奧運跳水選手奧莉薇拉（Ingrid de Oliveira）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西奧運跳水選手奧莉薇拉（Ingrid de Oliveira）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

巴西奧運跳水選手奧莉薇拉（Ingrid de Oliveira）2016年時，在里約奧運出賽的前一晚與一名輕艇選手上床，當時更要求同房的隊友離開，導致兩人發生嚴重爭吵，更在隔天的競賽中成績墊底；對於該起事件沉默3年的她，終於在近日坦言自己在當年做的事，並稱從那時起生活受到很大的影響，不僅有色情業者要請她拍成人片，還有人大膽在社群網站上問她「發生性關係要多少錢」。

綜合外媒報導，奧莉薇拉3年前參加里約奧運時，在比賽前一天爆發出性醜聞，當時她為了與巴西的輕艇選手發生關係，要求隊友離開房間，兩人更為此吵了一架，最後在奧莉薇拉保證不會影響到隔天的比賽下，隊友才妥協離開；不過她卻在隔天的賽事中，狀態極差的拿下了最後一名，也讓她成為許多人笑話的對象。

奧莉薇拉近日終於打破3年來的沉默，在接受採訪時表示，關於當時的傳言都是假的，她確實有跟其他選手過夜，但不是在被報導或事比賽的前一天，她也沒有像傳言說的一樣，將隊友趕出房間。

最讓奧莉薇拉崩潰的是，事件風波過後，在她的個人社交媒體上開始出現侮辱、謾罵跟難聽的字眼，還有成人片廠商向她提議拍A片這件事，她不僅失去了工作，也在各方面遭受攻擊，甚至有人還曾問過她「和你發生性關係要多少錢？」這一切都讓她感到荒謬和生氣。報導中還指出，奧莉薇拉現正準備參加2020的東京奧運。

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關鍵字：巴西,跳水選手,成人片,奧運,一夜情

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