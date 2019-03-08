與陸「互認駕照」惹怒市民：救救澳門！面積=文山區「日塞20萬車」

▲澳門2018大陸訪客超過2500萬人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

大陸中心／綜合報導

自港珠澳大橋去年開通，加上澳門政府開放與大陸駕照互認政策，當地交通問題突出。有澳門市民對於32.8萬平方公里的土地（相當於台北文山區）要承載20多萬機動車而感到憤怒，因此，將於9日參與「嚴打過界司機、反對駕照互認」遊行，以「守護生命安全與城市空間」。

澳門作家李展鵬7日在臉書發表《救救澳門》的言論，「30平方公里的面積，只有台北市文山區那麼小，人口卻有68萬，密度是全球之冠；這個道路狹小的小城有20多萬機動車輛，密度同樣在世界上名列前矛；澳門每年接待三、四千萬遊客，數量是整個台灣的遊客量的三、四倍，每天逼爆（非常擠）。」

李展鵬表示，「人多車多，政府不對非法過界司機嚴厲執法，又推駕照互認，讓中國大陸三數億人可來澳駕車。這個彈丸之地早已超負荷，交通意外層出不窮，致命車禍屢見不鮮。剛剛慘死於過界司機手上的，就是一個年輕女生。」

李展鵬呼籲，「澳門朋友，站出來守護我們的生命安全與城市空間吧。遊行在星期六下午舉行，訴求是『嚴打非法過界司機，反對駕照互認』。」

▼臉書內容。（圖／翻攝自臉書）

該臉書內容提到的事故就發生在這個月1日，一名駕駛機車的22歲澳門大學學生在氹仔蓮花海濱大馬路，被一輛突然調頭、車身標示「盛景集團」的七人座位私家車撞倒，不幸死亡。40歲大陸男司機因涉嫌觸犯過失殺人罪被移送至檢察院處理，警方表示「涉事司機持有外地僱員身份認別證，涉嫌過職工作。」此事引起澳門社會對「過界司機」、「互認駕照」的不滿。

▼反對駕照互認遊行詳情。（圖／翻攝自臉書）

據悉，澳門政府推出大陸駕駛證與澳門駕駛執照的互認及互換制度，但在當地社會引起廣泛爭議。這是由於澳門的交通問題一直處於當地民生問題首位，當地交通設施落後，難以應付60多萬人口以及每年3000多萬人流的旅客，加上政府規劃及前瞻性不足，導致眾多民生問題未能解決，令問題日益惡化。

在交通事故方面，截至2018年，澳門已有2071宗大陸人士通過「內地與香港駕照互認制度」到澳門申請駕駛許可；根據2015年的數據，在香港大陸駕照佔整體意外比率為0.05%，而根據2017年首十月的數據，涉及非澳門駕駛執照人士的交通意外約有930宗，佔整體交通意外的8%，港澳兩地數據差距高逾百倍。

▲港珠澳大橋人潮。（圖／視覺中國）

此外，據澳門旅游局數據，2018年入境旅客超過3580萬人次，同比上升9.8%，創歷史新高。其中，大陸旅客超過2500萬人次，上升13.8%。

旅游局還表示，港珠澳大橋自2018年10月24日開通後，經大橋入境的旅客達105萬人次，成為該時段內澳門的第二大旅客入境口岸。數據顯示，大橋開通後的10月、11月和12月，入境澳門的不過夜游客大幅增加了13.2%、26.9%和28.9%。

▼遊行徵集口號。（圖／翻攝自臉書）