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38婦女節限定！哈根達斯單杯特價199元　星巴克全品項85折

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▲▼ 38婦女節優惠 。（圖／資料照）

▲全聯於3/8婦女節推出Häagen-Dazss一日限定活動。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

近年來女力當道，用溫柔力量撐起一片天的女性們，38婦女節別忘記也要為自己暖心加油！而這天也有不少業者推出優惠活動，不論是咖啡還是冰淇淋等，都讓女性朋友享受美好一刻。

全聯為感謝並寵愛大小女人，自3/8～3/10連三天，只要是女性朋友前往全聯部分門市購買OFF COFFEE熱美式，即享買1送1優惠。每杯售價只要25元，加上買1送1以及自帶杯子省3元，等於1杯咖啡最低只要11元。

▲全聯咖啡 。（圖／業者提供）

除了咖啡優惠外，全聯於3/8婦女節也再度推出Häagen-Dazss一日限定活動，當天只要到全台818家有Häagen-Dazss冰箱的門市購買限定口味，就可享有199元的促銷優惠，包含草莓、淇淋巧酥、巧克力、抹茶、蘭姆葡萄等口味。

而頂好則自3月8日至3月13日推出「寵愛女人優惠券」，憑券購買雞精禮盒、哈根達斯冰淇淋、澳洲皇妃慕斯卡白葡萄酒等商品，最高可折抵至100元。此外，單筆消費滿200元即可加購kotex靠得住純白體驗Super超吸洞衛生棉，特價38元，等於省61元。

另外，為迎接21周年來臨，星巴克則推出「21周年Shopping party」活動，於3/8及3/22這兩天都能享全品項商品85折優惠，但不包含飲料、服務性商品、隨行卡及儲值。另單筆滿500元可再獲得「咖啡好友分享券」，憑此券購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

▲▼ 咖啡優惠 。（圖／業者提供）

至於cama cafe於3/8也推出單日限定優惠，凡女性會員可享3/8當日不限時段大杯抹茶飲品同品項第二杯38折。另外，在4/16以前還加碼，每天12點後可享大杯抹茶飲品89折優惠。超商部分，小7則自3/8～3/10限時三天，推出CITY CAFE大杯拿鐵和美式任選買三送一優惠活動。

▲▼ 38婦女節優惠 。（圖／資料照）

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