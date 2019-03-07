空軍坦言「台海戰力失衡」才採購新戰機　已檢討F-16性能提升進度落後

記者陶本和／台北報導

根據證實，國防部已於2月27日正式向美方提交發價申請書LOR (Letter of Request)，增購戰鬥機的需求。國防部7日下午召開臨時記者會，空軍司令部計畫處長唐洪安少將在會中坦言，共軍的空軍戰力持續增強，「雙方開始有些失衡」，國軍為提升戰力，因此提出新式戰機的需求。

國防部已於2月27日正式向美方提出發價申請書LOR (Letter of Request)，有意增強空軍戰力；另有外傳美國開出天價4000億元，甚至有關總統大選、有利總統蔡英文訪美等訊息，國防部7日下午召開臨時記者會回擊澄清。

另外，有媒體詢問，據傳增購F-16是為了汰換現役的法國製幻象2000戰鬥機。對此，空軍司令部計畫處長唐洪安少將表示，目前並無汰除幻象戰機的計畫，採購戰機是為了增強我方的空防實力。

唐洪安進一步指出，目前國軍的三型主力戰機（經國號、F-16、幻象）共326架，但是共軍的空軍戰力持續增強，「雙方開始有些失衡」，國軍為提升戰力，因此提出新式戰機的需求。

另外，在現役的F-16A/B的性能提升至F-16V的計畫「鳳展專案」有出現進度落後的狀況。唐洪安表示，已經透過每月一次的四方會談會議，包括：空軍、美國在台協會（AIT）、漢翔、洛克希德馬丁，進行檢討，同時也希望漢翔的能力、人力增加，符合一年完成24架的預計進度。

▼F-16戰機。（圖／軍聞社提供）

▲空軍採購F-16V戰機案相關事宜。（圖／記者呂佳賢攝）

