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不只掃帚還要戰機！國防部證實採購F-16V　全民平均再背1.65萬元壓力

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▲我國F-16V戰機在美國完成試飛。（圖／翻攝自洛克希德馬汀官網）

▲國防部證實將採購F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德馬汀官網）

軍武中心／綜合報導

國防部空軍司令部6日證實為了強化空防戰力，已循正式管道向美國提出F-16V戰機的採購需求，實際金額待美方回覆後議價。日前總統蔡英文接受CNN專訪時提到會隨時戒備、防衛中國可能的入侵，而行政院長蘇貞昌也屢屢宣示「給我一支掃帚我都跟他拚」，不挑釁也不懼戰的決心，如今實際展開行動強化國防，若以外傳總價約3900億台幣估計，台灣平均每人將背負1.65萬「保家衛國」的壓力。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌以「給我一支掃帚我都跟他拚」宣示對抗外敵的決心。（圖／記者屠惠剛攝）

蔡英文接受CNN專訪時表示，「我們自己會承受第一波的攻擊之後，全世界其他的國家可以共同站出來對中國做一個很強烈的表示跟壓力」，強調以目前台灣的防衛能力，有應對第一波攻擊的能量。

國防部為強化自我防衛能力，於2018年8月開始建案，並在今年2月27日向美國提出軍購需求，依程序可能在2020年總統大選前，雙方就會正式確定採購案，預算將編列在2020年度，外傳除了66架F-16V BLOCK70戰機，再加上人員訓練、彈藥，將花費近130億美金（約3900億台幣）。

▲▼蔡英文、賴清德力挺鄭朝方。（圖／民進黨提供）

▲總統蔡英文接受專訪時強調，以目前台灣的防衛能力，有應對第一波攻擊的能量。。（圖／民進黨提供）

儘管國內對於兩岸關係的發展仍分歧難解，不過在蔡英文政府執政的當下，拒絕「武力犯台」、「一國兩制求和」已是明確的意志，所有台灣人民都必須隨時有對抗外敵的準備，所擁有的不會只是一根掃帚，而是更強悍的武力。根據內政部統計處數據，截至2018年底，戶籍登記人口數為2358萬8932人，以外傳的3900億預算粗估，平均每人將再背負1.65萬的壓力，以因應兩岸甚至國際間可能的動盪。

F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

▲外傳F-16V將足以迎戰具備匿蹤能力的殲-20。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

我國目前主力戰機包括F-16 A/B升級版、F-CK-1經國號戰機、幻象2000。由於幻象2000成本較高且缺乏升級機會，未來國防部可能將以F-16V的強化為主。F-16V最主要的升級項目為安裝新型的AN/APG-83型主動相位陣列雷達（AESA），並配備新的任務電腦與改良的座艙介面，能大幅提升空軍面對解放軍新一代戰機的作戰能力，據稱將足以迎戰有匿蹤能力的殲-20。

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關鍵字：國防部,空軍司令部,F-16V,軍購,台灣軍武

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