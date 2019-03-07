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美國開4000億天價賣F-16V？有利蔡英文訪美？　國防部開記者會回擊

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記者陶本和／台北報導

根據證實，國防部已於2月27日正式向美方提交 發價申請書LOR (Letter of Request)，增購66架F-16V戰機的需求；另有外傳美國開出天價4000億元，甚至有關總統大選、有利總統蔡英文訪美等，國防部7日下午召開臨時記者會回擊澄清。

總統蔡英文2017年4月接受《路透社》專訪時表示不排除採購F-35戰機，外傳在美國的說服之下，改購買F-16V。國防部隔年8月開始建案，現已提出邀價書，依照建案的相關程序，今年下半年美國將通知國會，可能在2020年總統大選前，與民進黨政府簽訂發價書，採購預算編列在2020年度。

空軍司令部6日指出，本部前瞻當前敵情威脅、審慎評估未來作戰需求，周延完備建案程序，並循正式管道向美方提出新式戰機採購需求。

由於2017年9月美國國務院批准向巴林出售F-16V戰機，「裸機」的單價為7000多萬美元，媒體據此來估算，加上2年後勤支援、訓練、彈藥，該軍購案金額高達近130億美金（約3900億台幣）。對此，空軍司令部初步回應，因裝備型式不同，價格有所差異，因此將待美方回覆後才會議價。

對此訊息，國防部7日下午召開臨時記者會，鄭重澄清近日媒體報導的謬誤與不實報導，三型主力戰機服役迄今已屆中壽期，前瞻未來作戰需求，本部自民國92年起，即依當面敵情威脅，展開新式戰機評估，並納入「十年建軍構想」規劃籌購作業。本部周延完備建案程序，並循正式管道向美方提出新式戰機採購需求，以強化我空防戰力，確保國防安全。

空軍司令部強調，由於裝備型式不同，價格有所差異，仍待美方回復後，本部再行議價。有關媒體報導，本案係由「美方主動提議」、與「總統大選」、「有利總統訪美」有關，以及「美開天價4000億元」等內容均純屬臆測，完全與事實不符。對此，本部表達嚴正抗議，要求不實報導媒體澄清更正，並籲請媒體勿以訛傳訛，造成外界誤解，特再澄清說明。

另外，我國目前的主力戰機包括F-16 A/B升級版、F-CK-1經國號戰機、幻象2000。其中，幻象2000成本高、缺乏升級機會，未來是否提前除役，由F-16V取代，也成觀察重點。

F-16V最主要的升級項目為安裝新型的AN/APG-83型主動相位陣列雷達（AESA），並配備新的任務電腦與改良的座艙介面，能大幅提升空軍面對解放軍新一代戰機的作戰能力，尤其是能抵銷殲20的匿蹤能力。

F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

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關鍵字：國軍,F16V,戰鬥機,國防部,陳中吉

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