我已向美提案增購66架F-16V！傳耗資3900億　空軍：總價待議定

▲F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

政治中心／綜合報導

空軍司令部6日晚間證實，為強化空防戰力，已向美方提出需求，增購66架F-16V戰機。至於外傳該軍購案總價近130億美金（約3900億台幣），空軍司令部強調，因裝備型式不同，價格有所差異，待美方回覆後再行議價。

總統蔡英文2017年4月接受《路透社》專訪時表示不排除採購F-35戰機，外傳在美國的說服之下，改購買F-16V。國防部隔年8月開始建案，現已提出邀價書。依照建案的相關程序，今年下半年美國將通知國會，可能在2020年總統大選前，與民進黨政府簽訂發價書，採購預算編列在2020年度。

空軍司令部6日指出，本部前瞻當前敵情威脅、審慎評估未來作戰需求，周延完備建案程序，並循正式管道向美方提出新式戰機採購需求。

由於2017年9月美國國務院批准向巴林出售F-16V戰機，「裸機」的單價為7000多萬美元，有媒體估算，加上2年後勤支援、訓練、彈藥，該軍購案金額高達近130億美金（約3900億台幣）。

對此，空軍司令部進一步回應，因裝備型式不同，價格有所差異，因此將待美方回覆後才會議價。

我國目前主力戰機包括F-16 A/B升級版、F-CK-1經國號戰機、幻象2000。其中，幻象2000成本高、缺乏升級機會，未來是否提前除役，由F-16V取代，也成觀察重點。

F-16V最主要的升級項目為安裝新型的AN/APG-83型主動相位陣列雷達（AESA），並配備新的任務電腦與改良的座艙介面，能大幅提升空軍面對解放軍新一代戰機的作戰能力，尤其是能抵銷殲20的匿蹤能力。