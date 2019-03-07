Gucci米奇包15萬全搶光！網1招「神致敬」只要200...鄉民驚呆：也賣完了

▲不少網友覺得兩者相似度很高。（圖／翻攝自臉書）

網搜小組／綜合報導

家喻戶曉的迪士尼經典人物米奇，2018年過90歲大壽，於是許多時尚品牌祭出相關產品，而Gucci也特別設計一款米奇頭型的手提包，掀起一陣熱議。眼看這要價15萬元的包包，在台灣竟被掃購一空，不少人笑虧，這和盛香珍米奇造型禮盒相似度超高，於是紛紛拿出家裡的致敬，直呼「早在30多年前就入手！」

最近，這款塑膠材質的米奇手提包上架，共有3種款式，分別是原始的米奇配色、全黑版本及白底紅色塗鴉，裡面雖然沒有隔層，但空間還是滿大的。事實上，早在去年9月登場的2019春夏時裝周，這款米奇提包就廣受注目，沒想到在台灣也賣超好，近台幣15萬元的高價仍迅速搶光光。

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▲竟然...這個也搶光了。（圖／翻攝自網購平台）

許多網友一看，都認為這款包包和盛香珍的「米奇榛果巧克力脆捲禮桶」超像，重點是後者只要200元左右，忍不住吐槽「浪費錢，而且看起來很像放糖果的盒子」、「不就是個爆米花桶」、「這個很狂欸，但我覺得可能拿這個有87%像喔，哈哈哈哈哈」。

還有不少人難以理解這個設計，直言「美感在哪裡？好像米奇的頭被砍了下來，遊街示眾的感覺」、「這很像分屍提頭呀」、「沒有買賣，沒有傷害」。有趣的是，許多網購平台上，盛香珍米奇造型禮盒現在也紛紛完售，看來大家都想致敬這款包包阿。

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