　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Gucci米奇包15萬全搶光！網1招「神致敬」只要200...鄉民驚呆：也賣完了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲Gucci米奇包15萬全搶光！網1招「神致敬」只要200...鄉民驚呆：也賣完了。（圖／翻攝自臉書、網購平台）

▲不少網友覺得兩者相似度很高。（圖／翻攝自臉書）

網搜小組／綜合報導

家喻戶曉的迪士尼經典人物米奇，2018年過90歲大壽，於是許多時尚品牌祭出相關產品，而Gucci也特別設計一款米奇頭型的手提包，掀起一陣熱議。眼看這要價15萬元的包包，在台灣竟被掃購一空，不少人笑虧，這和盛香珍米奇造型禮盒相似度超高，於是紛紛拿出家裡的致敬，直呼「早在30多年前就入手！」

最近，這款塑膠材質的米奇手提包上架，共有3種款式，分別是原始的米奇配色、全黑版本及白底紅色塗鴉，裡面雖然沒有隔層，但空間還是滿大的。事實上，早在去年9月登場的2019春夏時裝周，這款米奇提包就廣受注目，沒想到在台灣也賣超好，近台幣15萬元的高價仍迅速搶光光

請繼續往下閱讀...

▲Gucci米奇包15萬全搶光！網1招「神致敬」只要200...鄉民驚呆：也賣完了。（圖／翻攝自臉書、網購平台）

▲竟然...這個也搶光了。（圖／翻攝自網購平台）

許多網友一看，都認為這款包包和盛香珍的「米奇榛果巧克力脆捲禮桶」超像，重點是後者只要200元左右，忍不住吐槽「浪費錢，而且看起來很像放糖果的盒子」、「不就是個爆米花桶」、「這個很狂欸，但我覺得可能拿這個有87%像喔，哈哈哈哈哈」。

還有不少人難以理解這個設計，直言「美感在哪裡？好像米奇的頭被砍了下來，遊街示眾的感覺」、「這很像分屍提頭呀」、「沒有買賣，沒有傷害」。有趣的是，許多網購平台上，盛香珍米奇造型禮盒現在也紛紛完售，看來大家都想致敬這款包包阿。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

ET快訊
阿信「IG曖昧留言」太閃！　粉絲驚喜狂問…蔡依林回應了
快訊／每15分鐘巡房　綠島監獄受刑人房內「蓋棉被自縊身亡」

關鍵字：Gucci米奇包,Gucci,米奇提包,盛香珍,致敬,零食,撞臉,米奇

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／波音727噴射客機一住20年！　森林驚見「超狂爺爺」的巨無霸豪宅

包子店老母下跪哭喊「被打20年」！韓國瑜不吃了…兒子崩潰出面說話

結婚1年沒懷孕…遭婆婆羞辱！甜笑娃託夢　她竟懷上嚇壞：那人是九天玄女

「我想生孩子」幼稚園老師女友無情榨乾！他慘遭蹂躪身心崩潰

最暖早餐店！小聲說「A餐」換免費餐點…老闆的願望逼哭網友

台南嬤奔夜市買晚餐！一回家遭孫女糟蹋「背影超落寞」　媳婦冷眼：只是孩子

影／「青綠色比基尼」是她！近百網美擠爆澎湖　「F級林志玲」完勝

台虎函館返台班機「滑過頭」苦困1hr　原地乾等拖車救旅客超不爽

護理師女友賺錢供讀書！他考上律師「秒睡同業」竟猶豫：要分嗎　對話渣爆

韓國瑜意外現身《336天使好久不見》　愛奇兒執行長感動落淚

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

台灣2阿嬤打破疊杯世界紀錄　92歲嬤杯面磨損遭判失格...

《炮仔聲》家雯救星出現！ 「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

明星們4大尷尬場面曝光！　網友看不下去....快要窒息

窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　 吳宗憲：隔壁房價暴漲

台虎函館返台班機「滑過頭」苦困1hr　原地乾等拖車救旅客超不爽

護理師女友賺錢供讀書！他考上律師「秒睡同業」竟猶豫：要分嗎　對話渣爆

韓國瑜意外現身《336天使好久不見》　愛奇兒執行長感動落淚

Gucci米奇包15萬全搶光！網1招「神致敬」只要200...鄉民驚呆：也賣完了

連6人坐同位置國考都上榜！　新北市超神祕「文昌位」曝光

大甲媽祖X 虎標　「遶境必備良藥」疲勞痠痛蚊蟲叮咬通通OUT

商業周刊／隨河旅行─布根地運河　我在酒鄉，有一艘私人遊艇

又濕又冷！低溫10度春雨下到11日　週六留心激烈雷雨來襲

幫BMW補刮痕反被罵雞婆索賠　他拿出「菜瓜布」霸氣回擊

這群人連假出國只為看到他們的笑容...

18天只上班5天？王浩宇抨韓國瑜「極樂請假」　高市府回應反擊

「生活沒必要討好的每一個人」　有討厭你的人，才證明你不軟弱

街口胡亦嘉硬要當華頓投信執行長　金管會：違規最重撤照

廣西貴港市再爆非洲豬瘟…24豬發病全撲殺！　陸僅剩3省區未淪陷

阿嬤怕大狗！羅威拿伴她走過喪夫之痛　幾個月讓出大腿給金孫

台虎函館返台班機「滑過頭」苦困1hr　原地乾等拖車救旅客超不爽

「你有看到這台車嗎？」　永康警kuso宣導「禁酒駕鬥毆」展決心

韓國瑜月底訪陸　陸委會：願提供協助「與地方一起拼經濟」

黃健瑋《顧家男》沐浴秀猛肌！羞被女友媽媽看光光

大學內出現「天空之鏡」場景　香港絕美景致根本一幅畫

生活熱門新聞

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩..

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢..

台南嬤遭孫女糟蹋！媳婦冷眼：只..

爸癌末病逝！請假遭老闆羞辱：去..

澎湖網美「綠色比基尼」　身分曝..

男客「無限暢飲」VIP席　他羨..

金牛男照三餐問候！雙子女「憋超..

皺手洗車10hrs！70歲爸苦..

苦奔1個月買生日禮！回醫院閨蜜..

「麥當勞黑紙袋」超質感！網曝限..

寶島時代村確定復活　超過200..

他拿銅板買iPhone XR　..

76酒駕累犯殯儀館上課嚇歪！

約砲碰上黑人　台妹戰4次想死了

更多熱門

相關新聞

炎亞綸公開全身最愛GUCCI錶原因

GUCCI在高雄漢神百貨開幕全新精品店，剛從紐約時裝周回來的炎亞綸，以一身潮流風格裝扮出席。比起搶眼的塗鴉印花牛仔褲、仿舊Screener休閒鞋，他認為全身上下最該被注意的單品，反而是手上的G-Timeless腕錶，「(上面的)蜜蜂，是幸運的象徵」，連最想入手的西裝外套上也佈滿蜜蜂，他笑說：「看來我是真的很需要。」

楊乃文性感挺GUCCI：左小腿拉傷

用餐一半！巨肥「米奇」墜落碗旁

玳瑁喵瞇眼嘴下垂　撞臉資深藝人

公益演唱會　徐榛蔚展歌喉向志工致敬

讀者迴響

發燒話題

王金平 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

波音727住20年！森林驚見巨無霸豪宅

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩潰

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢竟懷上

女友需求大每周榨乾　他遭蹂躪想分手

渾圓豐滿的女神牙醫！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光

伴娘嫌禮服醜丟了！E奶人妻結完才知「超婊真相」

最暖早餐店！老闆的願望逼哭網友

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥胸

關狗籠太久四肢變形　14歲女童遭虐慘死

四大血型性格特徵大揭露

台南嬤遭孫女糟蹋！媳婦冷眼：只是孩子

爸癌末病逝！請假遭老闆羞辱：去會復活？

小鬼緊牽Debbie認了：有愛的感覺

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性情大變

長腿妹摔倒斷腿骨痛炸　凶器竟是綠豆湯

更多

最夯影音

更多

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面