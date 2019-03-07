韓國瑜靠自己衝出韓流　7句話點破國民黨衰敗原因！

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜在2018年大選異軍突起，創造超強「韓流」，讓爭相角逐參選2020的國民黨太陽們都搶沾光。不過，回顧過韓國瑜曾多次對國民黨說出重話，還在在2017年競選黨主席時說，「國民黨已經是沒落的貴族」，如果再不改革的話，「一定會被淘汰的」。

「國民黨已經是沒落的貴族」

韓國瑜2017年表態參選黨主席時，表達許多對國民黨的不滿。當時韓國瑜接受《ETtoday東森新聞雲》網路直播節目「雲端最前線」訪問時表示，國民黨失去政權，且淪為國會少數，已經是沒落的貴族，再不重新做起，真的沒辦法，再不改革，明後年都過不去，他強調，國民黨沒年輕人，跟社會脫節了，把自己當作官在看，他舉例，中央黨部電梯緩緩下來，「好像乾隆皇帝下江南」，但是一個政黨一定要謙虛，沒有好的政見和民代，要混什麼？一定會被淘汰的。

「大老插花的年代已經結束了」

韓國瑜競選黨主席期間，面對其他競選對手有黨內大老站台加持，被問是否考慮邀大老站台，韓國瑜回應，每個候選人都找大老，最後只會有一個人贏得選舉，但所有落選人旁邊都有大老力挺，因此他對於大老的貢獻，仍抱持懷疑態度，更直言「大老插花的年代已經結束了」。

「黨中央一直用大麻繩做捆仙索」

韓國瑜還在競選黨主席期間還曾說過，國民黨內出現大量「人頭黨員」，他說，「人頭黨員」的肉體或許會被牽著走，但靈魂還在，「黨中央一直用大麻繩做捆仙索」，他可以感受得到，「這叫我們其他人有種窒息的感覺，無法呼吸。」

「馬英九就像唐三藏一樣，人人都想吃他一口」

韓國瑜競選黨主席期間，除多次控訴對國民黨的不滿之外，就連人氣王前總統馬英九也直言不諱，韓國瑜認為，馬英九當年就像唐三藏一樣，每個人都想吃他一口，但現在的馬英九有如「唐三藏的隨從」，甚至調侃馬英九「動不動就說200個國家免簽是我（馬）弄的，但是老百姓有錢買機票嗎？老百姓坐飛機出國做詐騙集團了，難道200多個國家免簽證是讓百姓做詐騙集團更方便嗎？多麼可恥啊！」

▲馬英九。（資料照／記者李毓康攝）



「與吳敦義的關係：有點黏又不是太黏」

韓國瑜參選高雄市長選舉時，被問到與黨主席吳敦義的關係，他形容，「跟吳主席關係就有點黏不是太黏」，接著被問到和馬英九的關係，他說，「沒有什麼特別好」，更強調，馬英九在選舉中不是他的補藥，兩人的關係就是「反正他就走他自己的路，我走我的路，小雞不尿尿各走各的道。」

▲國民黨主席吳敦義於茶敘後受訪。（資料照／記者林敬旻攝）



「我不求滿漢全席，只要1碗滷肉飯！」

韓國瑜去年競選高雄市長時曾向黨中央喊話，「我不求滿漢全席，只要1碗滷肉飯！」，表達高雄需要資源的訴求；他強調，礦泉水是指所有造勢動員沒有其他接待，各方面宣傳都是小額捐款花費，「我也要再次感謝各位好朋友們，是您們的慷慨解囊以及加油打氣，形成我最強而有力的後盾，讓我們擁有了一碗滷肉飯與一瓶礦泉水的信心。」

「手心手背都是肉」

新北市前市長朱立倫宣布參選總統，近日他南下拜會韓國瑜，被外界聯想是為了取得黨內初選的勝利。雙方閉門晤談近1小時，會後朱立倫表示，我跟韓市長是好朋友，過去、現在、未來都是，不管任何工作崗位、角色，一定相互支持鼓勵，「我做什麼，韓市長支持我，韓市長做什麼，我支持他」，韓國瑜則接著回應，「我們專心拚高雄經濟，手心手背都是肉 ，他（朱立倫）是多年好朋友，發自內心期待他心想事成，為中華民國貢獻」。

▲朱立倫南下高雄拜訪韓國瑜。（圖／翻攝朱立倫臉書）