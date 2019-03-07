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外媒評央行總裁上任周年「火花不足」　楊金龍：波動太大有可能擦槍走火

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▲▼中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者劉姵呈攝）
▲中央銀行總裁楊金龍今（7）日於立法院財委會進行業務報告。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

中央銀行總裁楊金龍於去年2月26日上任，至今已經上任屆滿周年，面對市場和國際媒體給予周歲評價為「為穩有餘、火花不足」，今（7）日赴立法院財委會時，也有許多委員詢問楊金龍的看法。楊金龍表示，就個人立場，不喜歡看到市場波動太大，「火花可能是一種傷害，可能是種擦槍走火。」

面對外媒的評論，楊金龍說他自己也不明白「火花」切確是指什麼；立委陳賴素美指出，外媒說的火花可能是指在新台幣匯率波動的方面，市場交易要熱絡對交易員才有利，波動要大才有火花。

對此，楊金龍回應：「火花可能會是一種擦槍走火，個人是不喜歡看到市場波動太大。」

立委費鴻泰也詢問，如果彭前總裁淮南是一百分，楊金龍給自己打幾分？楊金龍回答：「不給自己打分數，但希望市場給他及格的分數。」

費鴻泰問楊金龍，如果中央銀行前總裁彭淮南是一百分，楊金龍給自己幾分？楊金龍表示，「如果彭總裁100分，我更應該要努力。」一開始楊金龍不敢說自己幾分，但只表示鐵定比彭淮南少分。楊金龍也說：「希望市場給我及格的分數。」

而根據美國財經資訊平台彭博報導指出，台灣央行新總裁上任1年，評其作法「維穩有餘但火花不足」，並指出楊金龍要從彭淮南20年的操作路徑中跳出來，的確並不容易。

而今日財委會中場休息前，主席施義芳表示，面對今日委員的猛烈質詢，央行官員都很冷淡，僅留楊金龍一個人在場上，不像財政部官員都會隨時遞紙條，幫忙解圍。施義芳要央行官員「積極一點」，不要留楊金龍一個人在罰站。

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關鍵字：楊金龍,央行,貨幣政策,新台幣匯率

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