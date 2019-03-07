　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

台灣經濟成長率「保2」　楊金龍點出還有2大變數

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼央行總裁楊金龍。（圖／記者戴瑞瑤攝）
▲央行總裁楊金龍。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者劉姵呈／台北報導

許多機構紛紛下修台灣今（2019）年經濟成長率，今（7）日立法院財委會立委曾銘宗也關切今年台灣經濟成長能否保住2%，對此，中央銀行總裁楊金龍點出基本上如果今年的貿易情況沒有惡化，儘管全球經濟趨緩，但「保2」並沒有很大的問題，但是是在全球經濟趨緩的速度與貿易成長率兩者都不能太差的前提下。

根據央行去年底預測台灣2019年經濟成長率是2.33%，不過，今年1月主計總處再做一次評估，預估今年台灣全年經濟成長率為2.27%；讓立委質疑今年經濟成長率「保2」有沒有問題？

楊金龍說，基本上不會有問題，但有2大變數，要看今年貿易情況有沒有惡化及全球經濟沒有下滑太多，如果都還好，2%沒有太大的問題；至於經濟成長是否落在谷底，楊金龍回應「很難說」，算很平滑，只是經濟成長趨緩。

請繼續往下閱讀...

至於今年物價指數是否會突破2%，楊金龍認為不會，他認為除非需求強勁、薪資上漲或是油價大幅上漲，雖說還沒有準確去計算，但可能要上漲到100美元以上。

至於央行報告中指出，美國未來一年升息機率說不到5%，台灣會不會升息？未來一年將會維持現狀，還是轉為降息？楊金龍說，以去年底預測的情況，央行沒有升息，今年第1季若跟上季差不多 ，也沒有升息或降息的道理，維持現狀也有可能。

ET快訊
女神牙醫超兇！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光PTT瘋求看診
《玩很大》沒公開秘密！吳宗憲曝「限定攻略」會輸是這原因
直播／做4年就交棒！王金平宣布參選2020總統

關鍵字：經濟成長率,楊金龍,央行,升息

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

外資狂買台股　2月外匯存底續創歷史新高

緩升息有利債市多頭！國泰投信連發3檔債券ETF　鎖定最有賺頭的三大產業

全球經濟展望欠佳　台股開盤小漲2點指數狹幅震盪

韓國瑜推自由經濟示範區　楊金龍：必須考慮洗錢防制問題

台灣經濟成長率「保2」　楊金龍點出還有2大變數

美股牛市邁步10年　盤點那些表現最佳及最差的個股

立委憂心大陸金融市場波動產生外溢效果　央行總裁楊金龍釋疑

韓國瑜推自由經濟示範區　楊金龍：必須考慮洗錢防制問題

亞電通過配發0.5元股利　瞄準5G添營運成長動能

華為向日系供應鏈增加訂單　全因「買不到美國貨」

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

台灣2阿嬤打破疊杯世界紀錄　92歲嬤杯面磨損遭判失格...

《炮仔聲》家雯救星出現！ 「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

明星們4大尷尬場面曝光！　網友看不下去....快要窒息

窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　 吳宗憲：隔壁房價暴漲

愷樂玩遊戲太緊張「喊出演員李ＯＯ」　 毛弟傻眼：那是她前男友！

台灣經濟成長率「保2」　楊金龍點出還有2大變數

美股牛市邁步10年　盤點那些表現最佳及最差的個股

立委憂心大陸金融市場波動產生外溢效果　央行總裁楊金龍釋疑

韓國瑜推自由經濟示範區　楊金龍：必須考慮洗錢防制問題

亞電通過配發0.5元股利　瞄準5G添營運成長動能

華為向日系供應鏈增加訂單　全因「買不到美國貨」

全球經濟展望欠佳　台股開盤小漲2點指數狹幅震盪

發展股市成大陸新戰略　謝金河：陸股威力未來將不可低估

聯發科招募千人研發團隊　保障碩士百萬年薪起跳　

加速客戶創新　IBM客戶體驗中心2019下半年將落腳台北

網揪KTV狂歡毒品趴害死正妹　二男均改重判7年半

前妻改嫁4個月遭家暴想復合　單親爸：5年了，我早忘記有這個老婆

嚴懲不適任教師！政院拍板狼師、虐童最重「終身解聘」

王金平決戰2020　前李辦主任蘇志誠低調現身

快訊／台62甲線貨櫃車剎車失靈撞4車　往基隆方向全線中斷

文化國小56公斤「小白襪」長腫瘤　師善意編「吞網球」　

劉昆：2019年收支平衡困難　要當「鐵公雞」錢花刀刃上

結帳金額5557元…客人拿6057　女店員找錢瞬間呆掉：小時數學都考零分

倉石一樹ＸThe North Face最新系列！墨綠登山外套超百搭　全台僅8間店有賣

支持者攻擊韓國瑜？　朱立倫：是綠營反串！

財經熱門新聞

中華電徵才1600人　起薪最高..

哈日族手刀快衝！日圓貶破0.2..

好羨慕！台泥福利超優　員工最高..

韓國瑜一句話　林伯豐想當高雄市..

台糖量販店年虧3億　傳家樂福接..

玉山金前2月獲利創新高　今年股..

高雄自由經貿特區　韓國瑜：不行..

聯發科徵才千人　碩士百萬年薪　

謝金河：發展股市成大陸新戰略

美光新增1300 SSD固態硬..

台灣人為何不愛用HTC？他妙回..

6家金控大舉招265位儲備幹部..

別傻傻定存了！10檔「KO定存..

郵局不能領200元了！中獎發票..

更多熱門

相關新聞

立委憂心大陸金融市場波動產生外溢效果　央行總裁楊金龍釋疑

今（7）日中央銀行總裁楊金龍赴立法院財委會備詢，多位立委都指出，央行業務報告中指出的中國大陸經濟成長率不斷下修，創下28年以來最低，加上大陸債務的危機、緊縮外匯管制等問題，楊金龍提出他的看法。

韓國瑜推自由經濟示範區　楊金龍：必須考慮洗錢防制問題

緩升息有利債市多頭！國泰投信連發3檔債券ETF　鎖定最有賺頭的三大產業

外資狂買台股　2月外匯存底續創歷史新高

美元保單狂賣　踩3雷沒賺還倒賠

讀者迴響

發燒話題

王金平 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 膝蓋痛

熱門新聞

波音727住20年！森林驚見巨無霸豪宅

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩潰

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢竟懷上

女友需求大每周榨乾　他遭蹂躪想分手

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥胸

關狗籠太久四肢變形　14歲女童遭虐慘死

小鬼緊牽Debbie認了：有愛的感覺

最暖早餐店！老闆的願望逼哭網友

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性情大變

四大血型性格特徵大揭露

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

斯亞穿泳裝熱舞「蹦出半球」　助理不敢看

賈靜雯破尺度「性感照」為修杰楷慶生

郭宗坤心臟衰竭「心室冒出血塊」：不敢告訴柯以柔

死黨過世紀錄全存手機！屁孩情侶偷走：真好騙

更多

最夯影音

更多

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面