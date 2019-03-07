台灣經濟成長率「保2」　楊金龍點出還有2大變數



▲央行總裁楊金龍。（圖／記者戴瑞瑤攝）



記者劉姵呈／台北報導

許多機構紛紛下修台灣今（2019）年經濟成長率，今（7）日立法院財委會立委曾銘宗也關切今年台灣經濟成長能否保住2%，對此，中央銀行總裁楊金龍點出基本上如果今年的貿易情況沒有惡化，儘管全球經濟趨緩，但「保2」並沒有很大的問題，但是是在全球經濟趨緩的速度與貿易成長率兩者都不能太差的前提下。

根據央行去年底預測台灣2019年經濟成長率是2.33%，不過，今年1月主計總處再做一次評估，預估今年台灣全年經濟成長率為2.27%；讓立委質疑今年經濟成長率「保2」有沒有問題？

楊金龍說，基本上不會有問題，但有2大變數，要看今年貿易情況有沒有惡化及全球經濟沒有下滑太多，如果都還好，2%沒有太大的問題；至於經濟成長是否落在谷底，楊金龍回應「很難說」，算很平滑，只是經濟成長趨緩。

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至於今年物價指數是否會突破2%，楊金龍認為不會，他認為除非需求強勁、薪資上漲或是油價大幅上漲，雖說還沒有準確去計算，但可能要上漲到100美元以上。

至於央行報告中指出，美國未來一年升息機率說不到5%，台灣會不會升息？未來一年將會維持現狀，還是轉為降息？楊金龍說，以去年底預測的情況，央行沒有升息，今年第1季若跟上季差不多 ，也沒有升息或降息的道理，維持現狀也有可能。