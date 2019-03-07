韓國瑜對工商界演說：How to change your wife？





▲韓國瑜出席工商協進會第25屆第四次理監會議。（圖／記者葉南州攝）



政治中心／綜合報導



工商協進會6日邀高雄市長韓國瑜出席理監事聯席會介紹高雄投資環境，韓國瑜開場時說了一本書的笑話，指英國有本書，開賣時熱銷200萬冊，原因是書名印錯為「How To Change Your Wife」，發現錯誤並正名為「How To Change Your Life」後，1個月後滑落為月銷3本。

韓國瑜直言，這個讓他覺得很好笑，大家對「Wife」改變的興趣，大於對生命的改變。他要說的重點是，高雄在眾多企業的心目中，長期以來是「Life」而不是「Wife」，如果用不一樣的眼光、角度，會看到不一樣的高雄。

韓並反問，是不是外界用不一樣的眼光在看高雄？是不是高雄長期被低估或被濛濛的紗矇住了。他強調，看到這個笑話就想到自己，每一天念茲在茲就想改變高雄。

韓的說法，在台大批踢踢BBS引發討論，有網友說，「我喜歡韓總看事情的角度」，有人說「這似乎只說明了英國人買書之前只看標題不看內容」。有人質疑，「這比喻很爛啊～在說大家都被聳動的競選口號騙了嗎？」也有人力挺，「其實蠻好笑的，可以講給老外聽」，或說「講個笑話就那麼多人討論，不愧是人氣王啊。」