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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨總統初選太陽之爭　王金平7日宣布參選2020

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▲▼明天將宣布參選總統的王金平堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前立法院長王金平。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選提名群雄並起，繼前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋後，前立法院長王金平7日也將召開記者會，宣布正式投入2020總統大選。記者會早上9點開始，《ETtoday新聞雲》將全程直播。

王金平7日早上9點在台北國際會議中心召開記者會，宣布正式投入2020總統大選。根據流程，記者會一開始，王金平將播放「看見台灣生命力」競選影片，接著發表30分鐘的參選演說，最後發表競選LOGO。競選LOGO搶先曝光，以藍天白雲為底色，右上角國旗飄揚，主軸「讓世界看到台灣，帶台灣走向世界」；以線條組成橋樑意象，橋墩則是以「王金平」三字對半剖開，傳達願以自身搭起橋梁的意涵，呼應先前出版的新書《橋—走近王金平》。

國民黨總統初選定調「七三制」，按原制總統參選人由7成民調、3成黨員投票決定，但黨中央有可能透過「二階段」徵召民調高的高雄市長韓國瑜參選。王金平日前接受平面媒體專訪時表示，若機制不公參選到底。

王金平7日召開記者會，播放「看見台灣生命力」競選影片後，王金平會發表30分鐘的參選演說。王金平日前接受媒體專訪時提到，「我若當選總統，只做一任4年」，逐一解決國家重大問題，將大環境處理妥當，讓中華民國繼續生存發展後，就交棒給下一代，「我想，屆時韓市長就很有機會一展長才，為國家服務」。因此，在這次記者會中，王金平是否會再提任期、副手人選、團隊名單，也是記者會一大重點。

另一方面，正式宣布投入2020總統大選後，王金平將在11日宴請黨籍立委。外界推測，除向黨內立委進行說明外，也帶有造勢的意味，進而爭取支持。國民黨總統初選提名群雄並起，朱立倫、周錫瑋與王金平相繼宣布投入2020總統大選，三足鼎立成局，而有意角逐總統大選的國民黨主席吳敦義，何時宣布參選，備受關注。

黨內大老、立委出席情況是記者會的一大看頭，根據《ETtoday新聞雲》記者4日調查國民黨立委出席王金平參選總統記者會的意願結果，目前大多持觀望態度。立委費鴻泰、鄭天財、童惠珍、徐志榮等人表示，記者會當天有委員會，不克出席；表示可參加的是蔣乃辛、柯志恩，至於其他的黨籍立委們多以立院繁忙、還要再確認行程為由，不願正面回覆。

ET快訊
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關鍵字：國民黨,總統初選,王金平,朱立倫,周錫瑋,吳敦義

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