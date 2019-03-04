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軍情局幹員稱「漢光演習」留守！竟偕同袍妻遊日「同房」睡5天

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▲感情出軌，第三者，外遇，通姦。（圖／視覺中國CFP）

▲軍情局林姓幹員向妻子謊稱「漢光演習」，竟與同袍妻赴日旅遊。（圖／視覺中國CFP）

突發中心／綜合報導

日前一名軍情局已婚林姓幹員謊稱「漢光演習」留守，竟與同袍之妻徐女共遊日本，並且同宿一房，林妻委託徵信社蒐證後，向2人求償60萬元的精神賠償金，不料，徐夫出庭時竟表示，以他和林男的交情「很正常」，但橋頭地方法院不採信其說詞，判決被告2人應連帶給付20萬元，可上訴。

判決書指出，林姓幹員與其妻結婚4年多，夫妻倆與小三徐女的丈夫同為軍人，且互相熟識。2018年6月初，林男向妻子表示，因「漢光演習」要留守軍中，徐女則在臉書上多次發文獨自前往日本旅行，但林妻在無意間發現林男的日本旅行團行程表，讓她忍不住心生懷疑，於是與家人一同前往小港機場一探究竟，卻親眼目睹林男及徐女同進同出、狀似親暱地一同辦理出關手續，準備共赴日本旅遊。

林妻一怒之下委託徵信社至日本蒐證，發現2人跟團旅遊，並在旅遊期間同進同出、牽手同行，甚至更同宿一房，如同新婚夫妻一般，讓林妻感到相當痛苦，怒告上法院，向兩人求償60萬元。

但林姓幹員出庭時卻反指，婚後因雙方個性不和、岳母長期介入2人感情，加上林妻與前男友過從甚密等因素，導致感情破裂，雙方已討論離婚事宜，並否認與徐女有婚外情。

徐女則辯稱，在某次餐敘上提到，她與丈夫打算赴日旅遊，林男因離婚的事情心情不佳，於是表示想一同前往，但丈夫卻因漢光演習無法請假，徵得其同意後，才自行跟團出遊。並表示，旅行社疏失將2人的資料登打在一起，她與林男在旅遊期間是因為滿團，無單人房，才同房（但不同床），強調雙方只是普通朋友關係。

婚外情,外遇,通姦,小三。（圖／示意圖／達志影像）

▲林姓軍情局幹員與同袍妻共遊日本，期間更同宿一房。（圖／示意圖／達志影像）

經院方調查，旅行社業務證稱，從未看過林男，也未聽過徐夫，並表示，原先徐女表示與同事4人要報名，但實際付款時卻只有徐女與林男2人，且同住一房有經過雙方同意，剛開始兩人要求要1人1間房，但聽說要補差額後便作罷。

而徐夫出庭時作證時，稱本來是3個人要住在一起，但因漢光演習的緣故不克前往，但團費也不退，所以就維持2人同一雙人房，並表示以他與林男的交情這「很正常」，他還稱，出團後2人才被告知同住一房，但後來又改口出團前就知道，諸多證詞前後不一，讓法院無法採信。

法官認為，2人均知對方已婚身分，卻仍一同出國旅遊並同宿一房，逾越一般社交行為，足以破壞林姓夫婦之間的婚姻，斟酌兩造社會地位、經濟狀況等情形，法院認為，2人應連帶給付20萬元的精神撫慰金給林妻。

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