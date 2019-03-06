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A型怕麻煩、B型怕寂寞...四大血型性格大揭露　網：太準了！

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▲「O血型人」值得珍惜的15個原因。（圖／取自pixabay）

▲在日本用血型看性格十分流行。（圖／取自pixabay）

大陸中心／綜合報導

日本總結的四大血型性格特征近日在微博爆紅，網友紛紛直呼「太準了」。具體來看，A型血的人會「擅長配合別人」、「對喜歡的事物會堅持」等；B型血的人則是「和人交往慢熱」、「討厭被麻煩」等；AB型血的人會「沉著冷靜」等；O型血則是「拖延症重度患者」等。

▲▼ 血型性格。（圖／翻攝自網路）

A型

1.在奇怪的地方有原則
2.不擅長道歉
3.容易悲觀
4.好強
5.不擅長口出惡言
6.深思熟慮後才行動
7.和平主義者
8.擅長配合別人
9.煩躁的時候不愛說話
10.容易忽視別人
11.不坦率
12.不擅長說明
13.責任感強
14.對喜歡的事物會堅持
15.獨佔慾強
16.會為了別人勉強自己
17.常在意很奇怪的點
18.喜歡努力堅持
19.直覺很準
20.初次見面會照顧對方情緒
21.怕麻煩
22.愛哭
23.不擅長拒絕
24.優柔寡斷
25.不會半途而廢

▲▼ 血型性格。（圖／翻攝自網路）

B型

1.比較有常識
2.不擅長沉默
3.話題經常轉變
4.討厭很多人的時候
5.就算是友人的邀請也會拒絕
6.討厭閒著沒事
7.和人交往慢熱
8.三天打魚兩天曬網
9.不喜歡的人會一直不喜歡
10.大大咧咧
11.健忘
12.討厭被麻煩
13.自由奔放
14.很難冷靜下來
15.討厭背後說人壞話
16.不想去察言觀色
17.距離太近就想逃避
18.口風很緊
19.說話聲音很大
20.不擅長說謊
21.想做就能做到
22.無法忍受沒有獨處的時光
23.生氣起來很嚇人
24.怕寂寞
25.喜怒形於色

▲▼ 血型性格。（圖／翻攝自網路）

AB型

1.熱血行動派
2.有點懶散
3.常後悔
4.沉迷某事異常熱情
5.沉著冷靜
6.比起磨磨蹭蹭更喜歡一鼓作氣
7.不擅長拒絕別人
8.某些方面很謹慎
9.容易拘泥不知變通
10.喜歡被依賴
11.在奇怪的方面非常頑固
12.黑白分明
13.沒長性
14.領悟力好
15.易招來誤解
16.喜歡逞強
17.常把麻煩掛在嘴邊
18.不擅長表現自己
19.怕生害羞
20.喜歡收集東西
21.不喜歡人多的地方
22.喜歡分析別人
23.擅長社交
24.表面功夫做的很好
25.好惡分明

▲▼ 血型性格。（圖／翻攝自網路）
O型

1.容易小題大做
2.拖延症重度患者
3.容易嫉妒
4.容易一見鐘情
5.喜歡跟別人講話
6.無法長時間持續太拼的狀態
7.討厭競爭
8.自尊心很強
9.說話有點浮誇
10.很會察言觀色
11.擅長照顧別人的心情
12.常因馬虎犯小錯誤
13.基本上算樂觀主義者
14.被誇獎後進步更快
15.意外的宅
16.不會按照計劃行事
17.生氣的話就會覺得很麻煩
18.善於傾聽別人的煩惱
19.討厭麻煩
20.口頭禪是「睏」
21.運氣不錯
22.總是會記住很奇怪的小事
23.對人忽冷忽熱
24.常會先道歉
25.行動先於思考

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關鍵字：血型性格,血型性格特征,A型,B型,AB型,O型

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