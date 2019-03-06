A型怕麻煩、B型怕寂寞...四大血型性格大揭露　網：太準了！

▲在日本用血型看性格十分流行。（圖／取自pixabay）

大陸中心／綜合報導

日本總結的四大血型性格特征近日在微博爆紅，網友紛紛直呼「太準了」。具體來看，A型血的人會「擅長配合別人」、「對喜歡的事物會堅持」等；B型血的人則是「和人交往慢熱」、「討厭被麻煩」等；AB型血的人會「沉著冷靜」等；O型血則是「拖延症重度患者」等。

A型

1.在奇怪的地方有原則

2.不擅長道歉

3.容易悲觀

4.好強

5.不擅長口出惡言

6.深思熟慮後才行動

7.和平主義者

8.擅長配合別人

9.煩躁的時候不愛說話

10.容易忽視別人

11.不坦率

12.不擅長說明

13.責任感強

14.對喜歡的事物會堅持

15.獨佔慾強

16.會為了別人勉強自己

17.常在意很奇怪的點

18.喜歡努力堅持

19.直覺很準

20.初次見面會照顧對方情緒

21.怕麻煩

22.愛哭

23.不擅長拒絕

24.優柔寡斷

25.不會半途而廢

B型

1.比較有常識

2.不擅長沉默

3.話題經常轉變

4.討厭很多人的時候

5.就算是友人的邀請也會拒絕

6.討厭閒著沒事

7.和人交往慢熱

8.三天打魚兩天曬網

9.不喜歡的人會一直不喜歡

10.大大咧咧

11.健忘

12.討厭被麻煩

13.自由奔放

14.很難冷靜下來

15.討厭背後說人壞話

16.不想去察言觀色

17.距離太近就想逃避

18.口風很緊

19.說話聲音很大

20.不擅長說謊

21.想做就能做到

22.無法忍受沒有獨處的時光

23.生氣起來很嚇人

24.怕寂寞

25.喜怒形於色

AB型

1.熱血行動派

2.有點懶散

3.常後悔

4.沉迷某事異常熱情

5.沉著冷靜

6.比起磨磨蹭蹭更喜歡一鼓作氣

7.不擅長拒絕別人

8.某些方面很謹慎

9.容易拘泥不知變通

10.喜歡被依賴

11.在奇怪的方面非常頑固

12.黑白分明

13.沒長性

14.領悟力好

15.易招來誤解

16.喜歡逞強

17.常把麻煩掛在嘴邊

18.不擅長表現自己

19.怕生害羞

20.喜歡收集東西

21.不喜歡人多的地方

22.喜歡分析別人

23.擅長社交

24.表面功夫做的很好

25.好惡分明



O型

1.容易小題大做

2.拖延症重度患者

3.容易嫉妒

4.容易一見鐘情

5.喜歡跟別人講話

6.無法長時間持續太拼的狀態

7.討厭競爭

8.自尊心很強

9.說話有點浮誇

10.很會察言觀色

11.擅長照顧別人的心情

12.常因馬虎犯小錯誤

13.基本上算樂觀主義者

14.被誇獎後進步更快

15.意外的宅

16.不會按照計劃行事

17.生氣的話就會覺得很麻煩

18.善於傾聽別人的煩惱

19.討厭麻煩

20.口頭禪是「睏」

21.運氣不錯

22.總是會記住很奇怪的小事

23.對人忽冷忽熱

24.常會先道歉

25.行動先於思考