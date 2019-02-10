難怪老闆這麼愛我！「A型＋O型」職場完美組合

▲想知道在職場上與主管合不合，除了透過星座分析之外，也可以用血型解析。（圖／視覺中國CFP，下同）

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明明就有做好工作，為什麼主管總是處處針對我！究竟是沒有長官緣還是磁場不對呢，想知道在職場上與主管合不合，除了透過星座分析之外，也可以用血型解析，在《你累了嗎？上班族星座X血型解析大公開》書中提到，A型＋O型是職場上的最佳組合！

A型＋O型：上下級最佳組合

A型人格性格多穩重、辦事細緻謹慎，與O型人在職場上的表現呈現相輔相成態勢，O型人喜歡直來直去，對人對事不拘小節、做事總是粗枝大葉。反過來，O型的生氣勃勃及其執著專注與顧慮重重、行動過慎的A型，無論是在一起工作還是生活也都可以互相補偏救弊、共同前進，可以說是上下級的最佳搭檔。

▲A型人格性格多穩重、辦事細緻謹慎，與O型人在職場上的表現呈現相輔相成態勢。



A型領導 vs. O型下屬

如果滿分是10分，A型領導與O型下屬之間，默契指數高達9.5分。他們之間的關係可以用融洽、愉快來形容，A型領導按部就班、沈穩內斂等行事方式，可以征服高傲、自負的O型下屬，獲得他們的尊敬與支持。而O型下屬在工作中表現出的積極進取，迎難而上的優點，身受A型領導賞識。

O型下屬多好學上進，時常會有很多問題，而A型上司往往是非常有耐性的好老師，他們往往能夠給予詳細的解答，幫助O型下屬快速成長，而好勝心、學習能力強且勇於嘗試的O型下屬也不負所望，成長為令A型上司非常滿意的下屬。

O型領導 vs. A型下屬

如果滿分是10分，O型領導與A型下屬之間，默契指數高達9分。O型領導多注重實際，他們非常喜歡A型下屬務實、吃苦耐勞的工作作風，因此，常常對A型下屬給予表揚。

A型下屬有固執的一面，當他們認為自己受到不公平對愛，就會向O型領導提出想法。如果是私下裡，O型領導會很認真地聽取意見，只是他們覺得是對的就會加以改進。如果是公開場合，礙於面子，O型領導不予理睬。