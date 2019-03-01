畫面曝光！gogoro「後輪噴飛進市場」刮出火光　改裝惹禍騎士重摔昏迷

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地方中心／高雄報導

三民區日前發生一起離奇車禍，當時一名機車騎士騎著gogoro在路口突然摔車昏迷，而仔細一看還會發現機車的後輪竟然不翼而飛，而警方調閱監視器畫面後發現，機車後輪突然脫落後，不僅讓路面出現大片火花，還一路滾到市場內，所幸沒有波及其他用路人。

▲ gogoro後輪噴飛，導致騎士重摔昏迷。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

整起事故發生在26日下午7時許，警方獲報趕往現場後，只見一部gogoro電動機車橫躺於路口中，但後輪卻不翼而飛，而調閱監視器後發現，當時戴姓男騎士騎gogoro由北往南行駛於民族一路慢車道上，期間後輪卻突然脫落，導致路面上出現大片火花，而輪胎還一路滾至對向車道的十全果菜市場內，所幸無波及其他用路人。

此外，戴男的朋友告訴警方，當日上午戴男有跟他說會把gogoro牽去改輪框，卻沒想到晚間就聽到他摔車的訊息。對此，警方事後陪同戴男的媽媽到果菜市場附近尋回滾落的輪胎，且經詢問gogoro公司，證實戴男當日無在公司換輪框的保養紀錄，間接證實輪框非gogoro原廠公司所改裝，而至於去哪改裝輪框，也只能等戴男清醒後才能得知，而家屬也不排除對店家提出告訴。

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