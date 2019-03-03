北京「月嫂」10萬月薪爆缺工潮　新手爸媽早半年預約搶人

▲金牌月嫂王阿姨正在教新手媽咪幫助寶寶做嬰兒操。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

北京的新手爸媽最近很頭痛，尤其是想坐月子找「月嫂」幫忙的根本找不到人！大陸專門照顧新生兒和產婦的母嬰護理員，也就是俗稱的「月嫂」，按照等級可分為初級、中級、高級、特級以及月薪超過10萬的「金牌月嫂」，但在這樣高薪的誘惑下，服務需求量仍超過供應量的3倍，爆發缺工潮。北京某間家政服務公司業者指出，很多月嫂半年前就被預訂光了。

根據《央視》報導指出，很多人都想在豬年生個金豬寶寶，導致嬰兒大量出生，使得月嫂需求暴增。來自西安的寧曉娟，已在北京做了兩年育兒嫂，因北京市場需求量大，從上個客戶家結束合約，就得馬上到下一個客戶家工作，幾乎沒有休息時間但才過短短2年，已經存下超過10萬元（人民幣，下同）。

▲月嫂正在幫孩子按摩。（圖／CFP）

在大陸，所謂「月嫂」是指服務新生兒的「母嬰護理員」，除了照顧寶寶的「育兒嫂」基本工作之外，還得具有製作產婦營養餐、產褥期觀察、產後心理指導、協助母乳餵養、乳房保健護理等專業，進一步幫助產後媽咪恢復健康。按照經驗可分為初級、中級、高級、特級以及月薪超過10萬台幣的「金牌月嫂」。

北京某家政服務公司受訪指出，目前月嫂的薪水「初級月嫂」一個月是8,800元起，大約是新台幣4萬元；「中級月嫂」為1萬1,800元至1萬5,800元；「高級月嫂」1萬5,800元至1萬9,800元；「特級月嫂」1萬9,800元至2萬5,800元。至於「金牌月嫂」，至少要人民幣2萬5,800元，折合台幣大約11.8萬元。

▲參加月嫂培訓的學員在展示所獲得的專業月嫂結業證書。（圖／CFP）

業者表示，「如果現在想找一位能立刻上工的育兒嫂或者月嫂非常困難」，月嫂大多半年前就已被預訂一空，且每天都有諮詢的人上門；春節過後，公司裡最忙的就是培訓教室，每天都有老師上課，這些「準月嫂」其時之前都做過「育兒嫂」，擁有育兒經驗，培訓15天後通過考試就可上工，從「初級月嫂」做起。

北京人力資源和社會保障局統計數據顯示，2018年北京市「居民服務類」、「其它服務類」需求較高，需求量接近用工需求總量的三成。人力資源網站「58同城」數據也顯示，除了製造業所需的大量工人，家政服務類需求量位居第二。

在北京、上海、廣州等地，需要月嫂保姆的家庭至少得提前半年預約。中央財經大學商學院組織與人力資源管理系系主任朱飛指出，「家政服務類的勞動力供給是不足的」，就北京的情況來看，北京的服務業在整個GDP當中佔比已經超過了82%，全國的數字是52%，可見得「北京對於服務業這種勞動力的需求非常旺盛」。

▼月嫂缺工潮爆發，家政服務培訓機構開設的母嬰保健服務技能班成為熱門課程。（圖／CFP）