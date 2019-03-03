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北京「月嫂」10萬月薪爆缺工潮　新手爸媽早半年預約搶人

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▲▼大陸，月嫂，月嫂合格證書，培訓班，嬰兒，坐月子，月嫂培訓。上海，金牌月嫂王阿姨正在叫新媽媽給寶寶做嬰兒操。（圖／CFP）

▲金牌月嫂王阿姨正在教新手媽咪幫助寶寶做嬰兒操。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

北京的新手爸媽最近很頭痛，尤其是想坐月子找「月嫂」幫忙的根本找不到人！大陸專門照顧新生兒和產婦的母嬰護理員，也就是俗稱的「月嫂」，按照等級可分為初級、中級、高級、特級以及月薪超過10萬的「金牌月嫂」，但在這樣高薪的誘惑下，服務需求量仍超過供應量的3倍，爆發缺工潮。北京某間家政服務公司業者指出，很多月嫂半年前就被預訂光了。

根據《央視》報導指出，很多人都想在豬年生個金豬寶寶，導致嬰兒大量出生，使得月嫂需求暴增。來自西安的寧曉娟，已在北京做了兩年育兒嫂，因北京市場需求量大，從上個客戶家結束合約，就得馬上到下一個客戶家工作，幾乎沒有休息時間但才過短短2年，已經存下超過10萬元（人民幣，下同）。

▲▼大陸，月嫂，月嫂合格證書，培訓班，嬰兒，坐月子，月嫂培訓。月嫂正在幫孩子按摩。（圖／CFP）

▲月嫂正在幫孩子按摩。（圖／CFP）

在大陸，所謂「月嫂」是指服務新生兒的「母嬰護理員」，除了照顧寶寶的「育兒嫂」基本工作之外，還得具有製作產婦營養餐、產褥期觀察、產後心理指導、協助母乳餵養、乳房保健護理等專業，進一步幫助產後媽咪恢復健康。按照經驗可分為初級、中級、高級、特級以及月薪超過10萬台幣的「金牌月嫂」。

北京某家政服務公司受訪指出，目前月嫂的薪水「初級月嫂」一個月是8,800元起，大約是新台幣4萬元；「中級月嫂」為1萬1,800元至1萬5,800元；「高級月嫂」1萬5,800元至1萬9,800元；「特級月嫂」1萬9,800元至2萬5,800元。至於「金牌月嫂」，至少要人民幣2萬5,800元，折合台幣大約11.8萬元。

▲▼大陸，月嫂，月嫂合格證書，培訓班，嬰兒，坐月子，月嫂培訓。貴陽，參加月嫂培訓的學員在展示所獲得的專業月嫂結業證。（圖／CFP）

▲參加月嫂培訓的學員在展示所獲得的專業月嫂結業證書。（圖／CFP）

業者表示，「如果現在想找一位能立刻上工的育兒嫂或者月嫂非常困難」，月嫂大多半年前就已被預訂一空，且每天都有諮詢的人上門；春節過後，公司裡最忙的就是培訓教室，每天都有老師上課，這些「準月嫂」其時之前都做過「育兒嫂」，擁有育兒經驗，培訓15天後通過考試就可上工，從「初級月嫂」做起。

北京人力資源和社會保障局統計數據顯示，2018年北京市「居民服務類」、「其它服務類」需求較高，需求量接近用工需求總量的三成。人力資源網站「58同城」數據也顯示，除了製造業所需的大量工人，家政服務類需求量位居第二。

在北京、上海、廣州等地，需要月嫂保姆的家庭至少得提前半年預約。中央財經大學商學院組織與人力資源管理系系主任朱飛指出，「家政服務類的勞動力供給是不足的」，就北京的情況來看，北京的服務業在整個GDP當中佔比已經超過了82%，全國的數字是52%，可見得「北京對於服務業這種勞動力的需求非常旺盛」。

▼月嫂缺工潮爆發，家政服務培訓機構開設的母嬰保健服務技能班成為熱門課程。（圖／CFP）

▲▼大陸，月嫂，月嫂合格證書，培訓班，嬰兒，坐月子，月嫂培訓。河南安陽幾名農村留守婦女在家政服務培訓機構學習母嬰保健服務技能從事月嫂職業。（圖／CFP）

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關鍵字：北京,月嫂,育兒,育兒嫂,坐月子,缺工潮

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