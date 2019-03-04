司法低信賴怎解？何俊英：判決接地氣、檢方慎重起訴

▲要提升人民對司法的信心，台灣司法人權進步協會理事長何俊英認為，消弭法官的英雄主義，非常重要。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

人民對司法的信賴度低迷，「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英指出，是因為少部分法官追逐「英雄主義」，希望靠著對高官、富商重判，營造打擊黑金的形象，來博取美名，也因此，審案時常對涉案高官採嚴格標準外，也顯見仇富心態，影響人權甚鉅。另外他也認為，檢察官要「慎重起訴」、「慎重上訴」，以重拾人民對司法的信賴。

何俊英曾任一審主任檢察官、法務部參事、檢察司副司長，長時間參與我國司法制度。他在接受《自由時報》專訪時，針對國立中正大學犯罪研究中心發布的民調，顯現近八成的民眾不信任法官審理案件的公正性，人民對法官滿意度低落的問題，作出解釋。

他認為，法官審案時應該要有同理心且要「接地氣」，判決才不會悖離民眾的感情。何俊英也指出，少部分法官追逐「英雄主義」，希望靠著對高官、富商重判，營造打擊黑金的形象，來博取美名，也因此，審案時常對涉案高官採嚴格標準外，也顯見仇富心態，影響人權甚鉅。另外法官審案太慢也令民眾詬病已久，何俊英建議除增加審案人力外，法院應採「集中審理」，檢察署也應「慎重上訴」，以利案件早日定讞。

其中對於仇富心態，何俊英非常憂心地指出，一般民眾都希望司法能夠「打老虎」、「打金權」、「打貪腐」，但有少部分法官，希望靠著營造打擊黑金的形象，來贏得民眾的掌聲及博取美名，但是，一個司法人，要嚴守「我心如秤」的立場，不要因為當事人是高官，怕民眾認為會官官相護，檢視的標準就特別高；也不能因為當事人是富商，擔心外界認為沒有好好打擊金權，以致使法官的公正天平產生傾斜。

和俊英接著表示，特別是限制出境的問題，有些商人因案一直被限制出境，甚至達到十多年之久，官司也遲無結果，導致他們無法赴國外經商，這對人權影響非常大。他們因為事業與家庭都在國內，應該沒有逃亡的意圖，也沒必要逃亡，像這種案件，假設當事人真有出國的必要，甚至可以要求當事人把他所有財產都拿出來，採類似信託方式後，讓他一次性出去，若如期返國，這些東西就還他，若跑了，就沒入，對國庫也有幫助

此外，對淘汰不適任司法官，何俊英也有見解。他肯認司法院在法官評鑑、職務法庭中，引進外部人士的做法；但他也說，汰換不適任司法官，主要是看司法首長有沒有魄力要解決，但也要注意到評鑑的後遺症，現在司法院也推動當事人可以請求對法官評鑑，這也是好事，但若受理過於浮濫或寬鬆，恐造成法官不勝其擾。

最後提到如何重拾人民對司法的信賴，何俊英認為，改變人民對司法的感覺，就是要集中審理，縮短審案時間。此外，希望將來法官的調動時，積案不能過多，若是手中的大案已經審理到一定程度，希望他判完再走，否則，一個案子，一審要過手好幾個法官，損及當事人權益甚鉅。另外他也希望檢察官要「慎重起訴」，若法官判無罪，也要「慎重上訴」。而「慎重上訴」是一個值得討論的問題，檢察官起訴了一件案子，法院判無罪，若認為法官這樣的判決實在沒道理，當然要上訴，不過，有時法官判得很有道理，檢察官也會擔心，若不上訴的話，會不會被認為是草率起訴。

