　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

司法低信賴怎解？何俊英：判決接地氣、檢方慎重起訴

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲司法院外觀▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲要提升人民對司法的信心，台灣司法人權進步協會理事長何俊英認為，消弭法官的英雄主義，非常重要。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

人民對司法的信賴度低迷，「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英指出，是因為少部分法官追逐「英雄主義」，希望靠著對高官、富商重判，營造打擊黑金的形象，來博取美名，也因此，審案時常對涉案高官採嚴格標準外，也顯見仇富心態，影響人權甚鉅。另外他也認為，檢察官要「慎重起訴」、「慎重上訴」，以重拾人民對司法的信賴。

何俊英曾任一審主任檢察官、法務部參事、檢察司副司長，長時間參與我國司法制度。他在接受《自由時報》專訪時，針對國立中正大學犯罪研究中心發布的民調，顯現近八成的民眾不信任法官審理案件的公正性，人民對法官滿意度低落的問題，作出解釋。

他認為，法官審案時應該要有同理心且要「接地氣」，判決才不會悖離民眾的感情。何俊英也指出，少部分法官追逐「英雄主義」，希望靠著對高官、富商重判，營造打擊黑金的形象，來博取美名，也因此，審案時常對涉案高官採嚴格標準外，也顯見仇富心態，影響人權甚鉅。另外法官審案太慢也令民眾詬病已久，何俊英建議除增加審案人力外，法院應採「集中審理」，檢察署也應「慎重上訴」，以利案件早日定讞。

其中對於仇富心態，何俊英非常憂心地指出，一般民眾都希望司法能夠「打老虎」、「打金權」、「打貪腐」，但有少部分法官，希望靠著營造打擊黑金的形象，來贏得民眾的掌聲及博取美名，但是，一個司法人，要嚴守「我心如秤」的立場，不要因為當事人是高官，怕民眾認為會官官相護，檢視的標準就特別高；也不能因為當事人是富商，擔心外界認為沒有好好打擊金權，以致使法官的公正天平產生傾斜。

和俊英接著表示，特別是限制出境的問題，有些商人因案一直被限制出境，甚至達到十多年之久，官司也遲無結果，導致他們無法赴國外經商，這對人權影響非常大。他們因為事業與家庭都在國內，應該沒有逃亡的意圖，也沒必要逃亡，像這種案件，假設當事人真有出國的必要，甚至可以要求當事人把他所有財產都拿出來，採類似信託方式後，讓他一次性出去，若如期返國，這些東西就還他，若跑了，就沒入，對國庫也有幫助

此外，對淘汰不適任司法官，何俊英也有見解。他肯認司法院在法官評鑑、職務法庭中，引進外部人士的做法；但他也說，汰換不適任司法官，主要是看司法首長有沒有魄力要解決，但也要注意到評鑑的後遺症，現在司法院也推動當事人可以請求對法官評鑑，這也是好事，但若受理過於浮濫或寬鬆，恐造成法官不勝其擾。

最後提到如何重拾人民對司法的信賴，何俊英認為，改變人民對司法的感覺，就是要集中審理，縮短審案時間。此外，希望將來法官的調動時，積案不能過多，若是手中的大案已經審理到一定程度，希望他判完再走，否則，一個案子，一審要過手好幾個法官，損及當事人權益甚鉅。另外他也希望檢察官要「慎重起訴」，若法官判無罪，也要「慎重上訴」。而「慎重上訴」是一個值得討論的問題，檢察官起訴了一件案子，法院判無罪，若認為法官這樣的判決實在沒道理，當然要上訴，不過，有時法官判得很有道理，檢察官也會擔心，若不上訴的話，會不會被認為是草率起訴。
 

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：3/23（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：尹章中（立法院公報處處長）
講題：文化創意與產業升級
ET快訊
20輪胎全刺破！連假遊宜蘭..5車慘遭「環繞式」噴漆
前面車主開窗丟一袋垃圾　賈靜雯火大敲車門丟回去：沒在怕
彰化放棄主辦2020台灣燈會讓給台中　 網酸：縣長英明真是先
廚餘桶棄嬰DNA報告出爐　與新加坡小情侶血跡吻合

關鍵字：法律,人權,司法改革,司改,台灣司法人權進步協會,何俊英,英雄主義,仇富,慎重

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

淘汰司法恐龍！許宗力：法官評鑑、職務法庭加入外部人

淘汰不適任法官效果差　蕭逸民提出國際標準以加速淘汰

淘汰不適任司法官　司改會建議法官評鑑納入過半外部人士

砍掉不適任司法官　豬年司法改革接地氣重頭戲

立委尤美女談淘汰恐龍法官：正義不該遲來！

李永然／從《歐洲人權公約》看台灣宗教自由

司法低信賴怎解？何俊英：判決接地氣、檢方慎重起訴

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

婦人速食店大聲唱歌「不買餐」　遭投訴反嗆警：我曾經消費過

路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑...尷尬退出鏡頭外

埃及聖䴉30年極速複製近萬隻　威脅生態... 林務局：空氣槍撲殺

吳宗憲自白：我欠大飛一個道歉　認牽線「富二代」給楊晨熙

別人東西被偷會提醒or離開？ 一日扒手體驗實測社會正義感

立委尤美女談淘汰恐龍法官：正義不該遲來！

李永然／從《歐洲人權公約》看台灣宗教自由

司法低信賴怎解？何俊英：判決接地氣、檢方慎重起訴

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

法律熱門新聞

除夕夜燒死6親　翁仁賢罵法官F..

司法接地氣　何俊英提建言

李永然／《歐洲人權公約》護宗教..

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

受刑人權利上漲　金錢空間不可少

騎單車酒測超標　法界：罰300..

私處滴蠟性侵　心靈狼師二審判刑

燒死6至親　翁仁賢嗆法官：麻煩..

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

李永然／日本憲法保障信仰自由

給說法／你知道自己被限制出境嗎

雷皓明／裸體清潔服務算不算猥褻

龍潭縱火案　翁仁賢：追殺家人

更多熱門

相關新聞

男大生被北韓虐死　家屬抨擊川普

美國22歲男大生溫畢爾（Otto Warmbier）曾被北韓政權拘留，2017年返美幾天後死亡。就在2月27、28日的川金二會落幕後，他的家人於3月1日指責總統川普與北韓領導人金正恩站在一起，「金正恩與他的邪惡政權應該對難以想像的殘忍、不人道負責，沒有任何藉口或大量的讚美能改變這點。」

湯文章／證據那麼少還會被定罪？

給說法／釋字775―刑法累犯規定違憲

蕭逸民：國際淘汰不適任法官標準

貪檢陳玉珍　包庇電玩業判刑12年定讞

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

11歲童吞藥亡　狂唸：會聽從主人

《初戀》女主角愛上繼母爆蕾絲情

特斯拉「600萬→300萬」！貸款車主衝總部抗議

買壽司車不見　監視器看崩潰一幕

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！

騎士怒：為何要一直拿我的布　苦主說小撇步

3月限定這14天能免費登上海軍軍艦

快訊／資深藝人余邦病逝馬偕醫院

老公欠43億女星不離棄！熬8年回歸貴婦

隋棠被女兒拍下睡醒瞬間　網嚇傻：根本Tony

警臨檢酒店！爆乳妹旁邊補妝…顧客超尷尬

推土機視線死角　女工被丟粉碎機

神基因！林明禎母女3人穿旗袍美翻

加州海灘出現「南半球海怪」！專家嚇壞

洗澡中大象直接坐下　他慘變爛泥

更多

最夯影音

更多

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面