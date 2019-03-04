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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

立委尤美女談淘汰恐龍法官：正義不該遲來！

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記者吳銘峯／台北報導

「司法，不是有錢判生，沒錢判死。司法，是正義最後一道防線。」在立法院中，守住正義的最後一道防線，是著名人權律師出身的立法委員尤美女。在面對人民對司法不信任的大環境之下，司法院雖然提出《法官法》修正草案，打算加速淘汰不適任司法官，但尤美女提出她的修正版本，並指出前者的盲點。

我國憲法保障法官為終身職，只要法官不犯重大刑責，幾乎無法淘汰任何司法官。經過長久以來的討論後，《法官法》中訂出「法官評鑑委員會」與「職務法庭」，這也是現行唯一淘汰不適任司法官的途徑。但因評鑑委員與職務法庭多為法律人（法官、檢察官、律師）組成，以至於評鑑效果不彰、個案稀少；職務法庭更因性騷擾案的北高行前法官陳鴻斌案，暴露出「官官相護」的問題。

▲▼法律雲專訪--尤美女立委談法官法修法。（圖／記者湯興漢攝）

▲尤美女立委認為，加速淘汰不適任司法官，才能讓司法更加獲得人民信賴。（圖／記者湯興漢攝）

司法院提出《法官法》修正草案，決定增加「法官評鑑委員會」的外部委員人數，從原本的11名委員中有4名外部委員，增加到13名委員中有6名外部委員（仍未過半數）；另外，職務法庭的5名專業法官，也要改為3位專業法官與2位外部參審員。看似順應民意，決心改革，但真的如此嗎？

「其實法律人的養成，同質性很高，而今天都是法律人在評鑑法律人。」尤美女點破問題核心。在她提出的修法版本中，「法官評鑑委員會」的外部委員人數是11名委員中過半數的6名外部委員，「法律人多待在同溫層中，因此必須多給些外部刺激，就像鯰魚效應一樣，才能讓評鑑制度多點外部監督，也才能發揮實際功能。」

至於職務法庭的成員中，尤美女也贊同外部參審員的加入。「今天放了一些外部的委員，他跟法律人是沒有關係的，就比較能夠客觀的去就事論事，針對事情提出不同的觀點跟看法。」

遲來的正義是不是正義，依照現行《法官法》，法官評鑑結果出爐後，必須經過監察院調查，才能送職務法庭作出判決，經常一起案件到了職務法庭判決後，距離事發已經超過3年。因此尤美女的修法版本提出，職務法庭應採「雙軌制」，除了保留原本的監察院提案外，也讓法官評鑑結果在罪證明確下，可以直接送職務法庭判決，更加速淘汰不適任司法官，讓正義不遲延。

 ▼尤美女立委的《法官法》修正版本中，針對職務法庭提案「雙軌制」，當法官評鑑結果罪證明確下，可以直接送職務法庭判決，加速淘汰不適任法官。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼法律雲專訪--尤美女立委談法官法修法。（圖／記者湯興漢攝）

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