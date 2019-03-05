貿易戰川普屢打壓　中共報告未再提「中國製造2025」

▲第十三屆全國人民代表大會第二次會議，李克強不再提「中國製造2025」。（圖／翻攝自央視）

大陸中心／綜合報導

中共第十三屆全國人大二次會議，周二(5日)早上9點在人民大會堂開幕。國務院總理李克強發表政府工作報告，指出 中共今年國防預算為1.18兆元人民幣(約5.4兆元新台幣) ，較去年增加7.5%，增幅則比去年的8.1%為低。經濟增長目標訂在6%至6.5%，比去年目標6.5%低。

不過，之前在中美貿易戰裡多次被美國總統川普點名批判的「中國製造2025」，今年報告中並未提及。

李克強表示，今年國家發展面臨更複雜、更嚴峻的環境，可預料及難以預料的風險更多更大，要做好打硬仗的充分準備，決不能讓經濟運行滑出合理區間。今年通膨目標則為3%，跟去年相同；公共安全開支預算將增加5.6%至 1797億元（約8266元新台幣），預算財政赤字達2.76兆(約12.7兆新台幣)。

報告中同時提出多項刺激經濟的措施。今年會更大規模的減稅，着眼「放水養魚」，減輕企業負擔。李克強預料全年將減企業稅收和社保繳費負擔近2兆(約9.2兆元新台幣)，各級政府要過勒緊褲帶的日子，中央財政要開源節流，增加國企上繳利潤。

去年報告中提到要實施的「巨星級計畫」：「中國製造2025」(中國實施「製造強國」戰略的首個10年綱領)，今年報告裡沒了相關字眼。李克強表示要推動傳統產業改造提升，加快建設製造強國。

報告又強調，中國一貫主張通過平等協商解決貿易爭端，對作出的承諾認真履行。 李克強同時表示，要繼續支持港澳特區政府及行政長官依法施政，要堅持對台工作大政方針，一個中國原則和九二共識，堅決反對和遏制台獨。