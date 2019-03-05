新苗栗之光！四炆四炒客家風木製手錶　一舉躍上國際設計舞台

▲苗栗手錶設計師徐嘉明與妻子，所設計的客家風情木質錶，榮獲德國國家設計獎，2月初特地前往德國領獎 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

「四炆四炒」是客家經典的菜色，卻在國際工業設計比賽裡，拿下了設計大獎的最高殊榮。徐嘉明（42歲）苗栗頭份一間鐘錶行第二代，利用對客家料理的配色，打造了4隻不同風味的木質手錶，不僅深獲網友們肯定；其設計的概念更是拿下了2019年德國國家設計大獎，成為名副其實的「台灣之光」。

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▲用客家菜為基底配色，加上富有時尚感的設計，獲得評審們的青睞。（圖／記者黃孟珍翻攝）

徐嘉明表示，當初是以「家」為設計的概念，我們以象徵闔家團圓的圓桌為概念，讓純粹的圓展現在腕錶上，所以結構上我們將調整時間的龍頭隱藏起來。而餐桌上擺的是經典客家四炒，鴨血韭菜、鳳梨豬肺、客家小炒、薑絲大腸，就是這四種顏色的搭配。

徐嘉明說，科技取代了手錶，但取代不了手錶背後的故事。為延續父親50年來的堅持，我們團隊花了許多心力在開發上，保留原木的味道，三件式元件的組合，可以彈性地搭配出獨一無二的工藝手錶，讓每只錶都有自己的面貌。這也符合個性化、獨特性的市場需求。

隨著民眾口味的演變，現在第二代採用零邊設計，外觀純正，質地自然，最重要的是快速組裝工藝。可以很容易地將各種天然工藝品和材料組合成一個時計。這也是2019年德國國家設計大獎勝出的最大因素。

▲為了堅持，徐嘉明常常夜以繼日的嘗試各樣組合，打造出屬於自己的風格。（圖／記者黃孟珍翻攝）

徐嘉明表示，時鐘、手錶，它其實是情感寄託的一個物件；我們在創作這個品牌的時候，也希望它是一個文化的載具，這樣的情感，絕對是科技沒有辦法取代的，也期望這樣的木質手錶，不但可以篆刻屬於自己的符號，更能變成一支獨一無二的錶，也藉著這樣的錶，勾起大家對「家」的回憶，讓冷冰冰得錶變得更有溫度。

