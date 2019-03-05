史上最漂亮燈會成功的背後　6000志工掃廁所撿垃圾「還要潛水」

▲台灣燈會環保志工，撿拾垃圾一角。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台灣燈會在主燈在屏東東港大鵬灣，創下1339萬人次賞燈，被喻史上最成功燈會，成功背後，除縣府幕僚工作團隊外，另有一群幕後辛苦付出的6000位志工；縣長潘孟安在閉幕時感性地感謝這群幕後英雄。

▲▼台灣燈會志工清理廁所。

台灣燈會發言人黃建嘉表示，為召募志工參與這次燈會，縣府社會處早在去年就分別透過記者會等方式，對外召募，獲得熱烈迴響，志工中有退休老師、家庭主婦、學生等，幾乎涵括各行各業人才。

▲▼台灣燈會志工們清理垃圾及廁所。

大鵬灣主燈區的水舞秀，成為遊客矚目焦點，其實因大鵬灣的水含鹽分，對水舞器材不利，因此每天都有潛水員必須注意水底下的清潔維護，「裡面的閥門就壞掉，所以每天都在壞掉都在修，但是都讓演出順順利利。」

▲▼向台灣燈會幕後志工致敬。

漂浮水面的水舞器材，常常卡綠藻，每天巡視清潔，確保設備沒問題，天天派出潛水員下水維修相關器材，為的是避免臨時發生故障，也讓最美麗、最動容一面呈現在遊客面前。

在燈區行動小天使頭綁各國語言的發光球體，來往穿梭在廣大的燈區，為遊客提供最及時的服務；垃圾一落地立刻就有人撿起來，降低人潮帶來的髒亂；清潔廁所的志工，更是一刻不得閒；有時候一忙，抓起麵包或隨便吃泡麵填飽肚子了。

燈會志工們表示，雖然很忙，但是「很高興可以幫忙，又可以欣賞很多花燈。」「這是我們屏東的光榮」。這次燈會成功，這群幕後英雄功不可沒。