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黃寶慧獨家專訪／美智庫：台經濟自由比美棒　現在是洽簽FTA絕佳時機

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國際中心／綜合報導

美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）是美國五大保守智庫之一，不但在公共政策、國際戰略方面均深具影響力，也針對兩岸、台海及美台關係等議題做了許多研究。《ETtoday新聞雲》「慧眼看天下」節目主持人黃寶慧挺進美國，獨家採訪到智庫創辦人佛訥（Edwin Feulner）。

曾擔任美國總統川普競選顧問的佛訥博士和跟台灣的關係非常密切，與台灣政壇高層互動密切，來訪台灣高達132次。在這次的專訪中，佛訥博士提到，今年是台灣關係法實施40周年，美國和台灣的貿易關係方面更加成熟，這是認真討論美台雙邊自由貿易協定的好時機，對於現任的台灣政府和川普政府來說，是項非常偉大的成就。

《慧眼看天下》於每周六晚間9點至10點在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

►►►黃寶慧專訪／見證《台灣關係法》40周年　美智庫：現在是台美簽FTA絕佳時機

▼黃寶慧挺進美國智庫「傳統基金會」，獨家採訪來台上百次的佛訥。（圖／《ETtoday》攝影團隊）

▲▼黃寶慧前進智庫美國傳統基金會（The Heritage Foundation）訪問。（圖／《ETtoday》攝影團隊）

訪談全文如下：

台灣經濟自由指數位居全球第10名，比美國更自由

黃寶慧：請談談您最近訪問台北的行程。

佛訥：這是我的第130次還是第132次訪問台灣，我知道總統（編按：指「蔡英文」）說我訪問了170次，哈哈。我第一次造訪台灣是在1972年，我愛台灣，我愛台灣人民，我喜歡與台灣的緊密關係，特別是在我們慶祝《台灣關係法》成立40周年的時候。

對我來說，這是一次非常特別的台北行，因為我能在25年後宣布，台灣在傳統基金會「2019經濟自由度指數」報告當中，名列全球第10位，這是台灣有史以來最高的排名，美國排名只有排在第12名，這說明台灣人民比美國人民更自由。所以，我在此恭喜所有台灣人，尤其是政府和企業們，他們促進自由企業、個人自由與法治，這對於在經濟自由指數能名列前茅是非常重要的事情。

▼ 佛訥一月訪台，他盛讚台灣經濟自由度位居全球第10名，排名比美國還要好。（圖／總統府提供）

貿易戰有望暫緩，美國不會在3月1日實施新一輪制裁

黃寶慧：我們剛剛提到經濟自由指數，現在談談美中關係。目前貿易戰仍在進行當中，自川普政府上任以來，就展開與中國的貿易戰，中美雙邊關係充滿挑戰是個不可否認的事實。想請問，您認為美中關係將如何發展？這場美中長期貿易對抗戰，未來還會繼續嗎？停戰後的發展情況如何？

佛訥：我相信遠赴北京的美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）將暫停雙邊貿易戰，不會在3月1日實施新一輪制裁行動。在我看來，這不是雙邊貿易關係的解決之道。

如果要真正解決雙邊貿易關係所面臨的問題，我認為，必須由中國根本上做出改變，包括處理智慧財產權以及竊盜外國商業機密的問題，規定外國公司必須在董事會納入共產黨員的限制，國營銀行對國營企業大幅增加補助以跟外國公司競爭，還有控制一些宣稱是獨立的企業，例如華為、中興通訊等。這些基本問題比起禁止大陸產品入美、或是美國大豆能否賣到中國來得更為重要。

▼ 中國國務院副總理劉鶴日前赴美，進行貿易談判。（圖／路透社）

見證《台灣關係法》40年，現在是台美洽簽自由貿易協定絕佳時機

黃寶慧：在這種情況下，夾在美國和中國兩強之間的台灣受到世界的廣泛關注。世人普遍認為，自民進黨成為執政黨後，兩岸關係在過去三年中一直在惡化，但此時台灣與美國的互動與合作則是近年來最好的。您認為現在這種關係對美國的利益而言有利嗎？對台灣人有幫助嗎？

佛訥：確實如此。我在華盛頓時見證了一切，也就是《台灣關係法》的起草撰寫、通過並協調促成參眾兩院的支持，接著由時任總統卡特（Jimmy Carter）簽署，雖然他不是很熱衷簽署這項法案。

我記得，當時我坐在我的同事理查德艾倫旁邊，我看到這種關係正在發展當中。我提到，台灣與美國的關係是世界上唯一有美國法規規定的關係，美國必須要採取行動。是的，我們也有和北約、南韓、日本也都有雙邊協議，但台灣關係法要求我們不僅要捍衛台灣的利益，還要出售必要的軍事裝備給台灣。所以，我認為美台關係和過去一樣穩健，也對未來的發展方向非常樂觀。

黃寶慧：您個人目睹了40年前《台灣關係法》的成立及簽署，這就是美台關係最重要的基礎。如您剛才提到的，今年是台灣關係法實施的40周年，但您認為《台灣關係法》在40年後，仍然能滿足當前的需求？對於一些美國政客，他們會建議鼓勵對台灣進行更多軍售，藉以加強台灣與美國之間的關係，您的看法呢？

佛訥：我認為，這個問題可以分成兩個部分來回答。第一部分是安全、軍備和武器的問題。我認為，我們在美國華府國防部五角大樓的好朋友們，自從川普政府上台以後已明確表達，如果台灣想要且願意花錢購買，並合理使用的話，美國應該願意出售給台灣，這是種非常積極正面的關係。另一方面，在雙邊關係之中同樣重要的，就是經貿關係。在此方面，我一直在美國和台灣之間長期倡導雙邊自由貿易協定。事實上，當我這次有機會與蔡總統見面時，我有提醒她。

我第一次在台灣提到這件事的時候，大概是30年前的事了。那時候，我和前任參議員、當時的基金會研究員馬爾科姆瓦洛普談過此事，並認為這種關係非常特殊，我們應該要有雙邊自由貿易協定，但在當時的時空背景下，我們似乎不太可能有此協定，雙方都有障礙。

但如今，我認為這些障礙已基本消失了，我認為我們在美國和台灣的貿易關係方面要比較成熟。我們知道，我們在台灣的朋友，無論是大公司還是中小企業，他們都尊重智慧財產權，在這方面，美國不用擔心台灣。

所以我認為，現在是個非常好的時機點，鼓勵雙方坐下來，認真談論台美雙邊自由貿易協定。在我看來，這對現任台灣政府和川普政府來說，可能是一項非常偉大的成就，雙方都會受益；從根本上來看，在自由貿易下，雙方人民都會受益，這才是重點，不僅是幫助政府、或頂尖的大企業，而是如何幫助老百姓，這就是自由貿易的功能。

《台灣旅行法》獲參院兩黨一致通過，台美關係密切

黃寶慧：對於《台灣旅行法》通過這件事，您有什麼看法？

佛訥：我認為這是台美關係另個重大進展，值得注意的是，這獲得參眾兩院一致通過，民主黨、共和黨人都對此表態支持，這代表了美國國會願意真正認真看待這個現實世界，而美國政府行政部門顯然也願意支持，因為川普總統隨即簽署這項法案，這也展現出美國與台灣2300萬人民之間熱烈密切的關係。

黃寶慧：關於之前的新聞報導，美國國會議員發起可能會邀請台灣蔡英文總統在國會發表演講。你認為這可能嗎？

佛訥：我會樂觀其成，我覺得這作法很好。我知道有一群參議員寫信給眾院議長裴洛西，希望邀請蔡總統在國會聯席會議上發表談話，他們指出了一些前例，希望能夠促成。而且，我認為這對台灣的朋友及台灣的所有人來說，都會是鼓舞士氣的事情，也重申了美國與台灣之間非常密切的關係。

黃寶慧：是的，我們希望落實此事。

佛訥：我很樂見其成。

美國捍衛兩岸分離現狀　習近平《告台灣同胞書》言過其實

黃寶慧：那我們現在來談談台灣海峽的另一邊。中國國家主席習近平曾在1月2日發表聲明，強調一國兩制，且不放棄對台灣使用武力。此聲明被認為是自副總統潘斯（Mike Pence）去年10月發表聲明之後，對台灣最強勢的聲明，您怎麼看？

佛訥：我認為習近平1月2日發表的聲明，不僅是回應副總統潘斯在哈德遜研究所10月2日發表的重要演說，因為潘斯清楚闡述美國對中國的政策，但習近平所言也有點意味著，美國貿易限制、禁運及增加關稅，顯然對中國經濟產生嚴重影響，我們換個主題，且提醒中國人民，我們希望回到台灣這個主題。

因此，通過改變主題，同時也回應潘斯的發言，我認為習主席此次聲明有點言過其實，因為我知道北京政府的想法，我也非常瞭解《台灣關係法》具體內容，法案說明了美國的角色，也就是若中國大陸有武力犯台的企圖時，美國絕對不允許，因為根據《台灣關係法》，我們一定要採取必要措施，來捍衛台灣和中國大陸保持分離的狀態。無論你如何描述，就雷根總統的6項保證或上海公報，以及40多年來累積的所有其他原則和論述而言，我認為美國會站在支持台灣這邊。

中國經濟解放上億人脫貧　但還有很長的路要走

黃寶慧：今年也是中國大陸很重要的一年，因為今年是中國大陸前領導人鄧小平改革開放政策的40周年。您覺得，這40年來改革開放政策對中國有何改變？對亞太地區發展有什麼樣的影響？

佛訥：在我看來，改革開放政策和大幅解放的中國經濟，已讓數億名中國人民脫離貧窮，這是非常強烈和積極的一面，是非常正面的。與此同時，我非常清楚記得，在20年前參加華府國家記者聯席會議時，包括來自左派、右派或中間立場智庫的人士，那時候有 6、7人認為，中國應該成為世界貿易組織的成員，這會鼓勵中國遵守其他國家正視的世界貿易規範，後來他們加入了。

不過，中國恐怕沒有達到我們的預期，他們沒有遵循國際規範，如我所說，不只是在智慧財產權、竊取外國技術，在私有部門所做的私人決策方面也展現出絕對的政府控制。這對我們來說，確實非常令人沮喪，這是中國所發生消極負面的一面。

我不怪中國的開放，但你看看經濟自由度指數，台灣位居第10名，中國則是排在第100名，兩者非常不同。

中國大陸在法治方面還有很長的路要走，在可預測的政策以及國家對於企業的干預都是如此，我們每年都把這些評量做得非常仔細，但他們還離這些目標很遠，這就是我所關心的問題。我很高興中國確實在40年前由鄧小平做出這改革開放，但還有很長的路要走。

「美中戰爭」發生的可能性大嗎？

黃寶慧：談到美中貿易戰，若以國際外交專有名詞「修昔底德陷阱」（Thucydides's Trap）角度來分析，也就是新興大國（中國）挑戰現有強權（美國）時，兩國終須一戰，就整個未來長遠發展以及國際情勢演變，您認為美中兩大強權，真的會發生修昔底德陷阱嗎？

佛訥：我非常景仰哈佛大學退休的艾利森教授（Graham Allison），他對「修昔底德陷阱」有廣泛研究。我認為可以從中獲得歷史的比喻，但我不覺得任何「修昔底德陷阱」都是不可避免的。

首先，美國作為當前超級大國，將會被中華人民共和國在內等國所超越的概念，只是無稽之談，不會發生。我認為，在很多方面，無論是否與「無害通過」（innocent passage）和中國在南海的作為有關，美國海軍將繼續抗議，並提出反制航行，台灣海峽絕對是國際海域，並且我們將繼續讓戰艦或是私營船隻繼續無害通過此水域。修昔底德陷阱在大學研討會裡會是個有趣的主題，但我不認為戰爭是無可避免的。

黃寶慧：您比較樂觀。

佛訥：是的，別人都說，我是華府天生的樂觀主義者。

▼ 中國國家主席習近平和美國總統川普。

台灣2020年總統大選：不論誰贏　 美國都支持台灣

黃寶慧：另外，台灣將在2020年舉行總統大選，執政的民進黨和在野國民黨有意角逐的人都已浮上檯面，民進黨由現任總統蔡英文出馬，您怎麼看待蔡總統過去3年的執政成績呢？尤其在去年年底縣市長大選，民進黨慘敗，這對於她之後2020年繼續執政，是不是也帶來很大挑戰？

佛訥：光是搞清楚美國候選人，我就忙不過來了，台灣的選舉不容外人置喙，不管誰贏誰輸，都希望能與台灣保持友好關係。我與蔡總統是多年好友，我很景仰她，同時我也跟前總統馬英九、陳水扁、李登輝都保持友好關係，更早以前還見過蔣經國總統。我想強調的是我們的關係及美國兩黨對台灣的強力支持，不論台灣的領導人是誰，這都要由台灣人民來決定，這不是我們美國人能決定的。

黃寶慧：但有些人推測，美國人所青睞的人選是蔡英文，在此同時，也許前總統馬英九得到了中國人的支持。您的看法為何？

佛訥：人們可能會有很多不同的解讀和猜測，我把這留給台灣人民。對我來說，令人興奮的是，台灣民主能得到如此蓬勃發展，因為我記得我第一次來台灣訪問時，我沒有見到當時執政的蔣介石，而那時的台灣並不完全是一個民主國家。民主化要走到多徹底，政治辯論激烈登場，不只討論誰將成為總統，還有在立法院進行不同的政黨輪替，這都是良性的發展，因為人們的心聲正在被聽到。而你所說的台北，不論是在全國性的場景，或者地方選舉，這都象徵著人民參與政治，這是所有美國人都大力支持的事情。

黃寶慧：這些留給台灣人民來定奪。對於每位台灣總統候選人，不論來自哪個政黨，都希望在選舉前訪美。您怎麼看？

佛訥：這很好，而且我們希望每位台灣總統候選人都到傳統基金會表達意見，與任何黨派、任何政黨或無黨派分享想法，就像我在美國民主黨的朋友一樣，我們很歡迎他們都來到傳統基金會，希望聽取建議，並做進一步的交流。

對「川金二會」的看法

黃寶慧：最後一個問題，我們注意到川普總統在國情咨文中宣布他會在2月底與北韓領導人金正恩在越南河內舉行川金二會。自6月12日雙方第一次會面後，您認為如何？當時雙方是在新加坡進行會面，我也在那裡，您當時也在場嗎？

佛訥：我當時在台北，不在場。這次川普總統和他的幕僚人員會前往越南，這次擔任華府平壤間的主要對話者、美國國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun），先前當過參議員傑西赫爾姆斯的幕僚長，當傑西赫爾姆斯任職美國參議員時，台灣從未有過比傑西赫爾姆斯更好的朋友，畢根非常了解台灣。

回歸川金二會的正題，畢根是現任川普總統與金正恩談判的首席談判代表，也是他的特別代表，他與國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、國安顧問波頓（John Bolton）密切合作。這是一流的團隊，我相信會有可觀的重大成果，我希望我的好朋友和台灣人民不會擔心河內川金會會發生什麼事，這對美國和自由亞洲的所有人來說，肯定是一個正面的結果。我認為這非常重要。

黃寶慧：從上次川金會到現在，您有何感想？他們雙方都履行峰會的承諾了嗎？川金二會可能實現的目標為何？

佛訥：我首先要說的是，川普總統已經說過，自第一次峰會以來，北韓已經停止所有核試驗，事實上這已經大幅降低緊張局勢，歸還韓戰美軍遺骸，朝鮮半島有種平靜和穩定的局勢，所以這些都是相當正面的發展。

同時，潘斯在哈德遜研究所的演說當中，他非常清楚表明，北韓要成為國際社會的一員，就一定要達到完全無核化，在此之前，美國還是會對北韓採取嚴厲的相關制裁。在北韓制裁這一塊，中國應該也要履行，但是中國明顯在過去幾個月違反這項制裁行動。

黃寶慧：但是您注意到每次有峰會時，我指的是川金會之前，金正恩似乎都會事先與中國國家主席習近平會面。您有什麼看法？

佛訥：平壤和北京之間的歷史關係顯然非常接近。或許我可能記錯，但我相信，金正恩與川普見面的時間點，是在第一次跟習近平見面之前或差不多同一時間，這是他們的第一次會面，他在任已經好幾年，他一直到去年6月川金會之前才去北京，所以我認為平壤與北京之間關係有些緊張。我認為美國對川金二會是有所期待的，我對川金會的結果非常樂觀。

黃寶慧：您還認為中國是幕後藏鏡人嗎？

佛訥：在某種程度上，我認為顯然他們通過經濟補貼，對違反國際制裁的行為非常謹慎應對，這些制裁不僅僅是美國發起的制裁，而是聯合國對北韓的制裁，中國不應該做違反制裁的事情，他們應該真正遵守聯合國的要求，但中國可能更能成為朝鮮半島地區和平的正面力量。我再次表明，我對河內峰會抱持樂觀態度。

黃寶慧：讓我們期待看看樂觀的結果，謝謝您撥冗接受訪問，謝謝。
 

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