F-35C具備「初始作戰能力」　美國海軍：該機已準備好要打勝仗

記者吳易達／綜合報導

美國海軍近日宣布，其可艦載戰鬥機F-35C已「準備好要迎接戰鬥」，對於第五代隱匿戰機來說，是一大里程碑。他們也指出，海軍的F-35C已具備「初始作戰能力」（Initial Operational Capability, IOC）。美國海軍空兵指揮官米勒（DeWolfe Miller）表示，「F-35C已經準備要好執行任務、作戰，並且取得勝利」。

▼F-35C已具備初始作戰能力。（圖／美國海軍，下同）



據《Business Insider》報導，米勒指出，「我們正為我們的航母打擊小組添加一個令人難以置信的武器系統，顯著地加強了聯合部隊的作戰能力。」

裝備「F-35C」的第147戰鬥攻擊機中隊（VFA-147）早些時候完成了在尼米茲級航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson，CVN 70）上的起降測試，獲得安全飛行作業認證，意味著已能夠進行作戰部署。

據了解，洛馬公司（Lockheed Martin）分別為空軍、海軍陸戰隊、海軍分別開發了F-35不同型態的A、B、C變體，每個版本都具有不同的作戰特點；F-35隱匿戰鬥機被認為是美軍最昂貴的武器系統，研發中面臨許多的批評與挫折，但現在這三種變體都已蓄勢待發，準備好戰爭的到來。