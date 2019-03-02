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開戰能堅持多久？國防部催淚影片：因為有愛　我們沒極限

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▲▼國防部「心《讚》團隊」製播「因為愛-決心沒有期限」文宣影片。（圖／翻攝國防部發言人臉書）

▲國防部「心《讚》團隊」製播「因為愛-決心沒有期限」文宣影片。（圖／翻攝國防部發言人臉書）

政治中心／台北報導

國防部2日表示，為表達國軍「不求戰、不畏戰」的理念，由國軍首次成立的「心《讚》團隊」製播「因為愛-決心沒有期限」文宣影片，並對於「可以堅持多久」給出答案，強調「因為有愛，我們守護家園的努力和決心沒有期限」。

國防部「因為愛-決心沒有期限」文宣影片以「愛」為主軸，採用軟性手法，呈現軍人建軍備戰的剛性議題，表達國軍維護區域和平與四處挑釁的共軍反差。

國防部指出，片中以手繪漫畫、歷史畫面與國軍戰演訓紀實等三種元素表達，由父母、子女與情侶間的小愛，勾畫出國軍對國家的大愛，並援引王生明將軍勇敢走向戰場以生命換取國家安全、李遠華上尉勇敢躍入巨浪換取袍澤生命、莊倍源上校勇敢放棄跳傘換取民眾安全的英勇事蹟，印證國軍始終把國家安全與人民福祉當做第一要務，而這份愛是沒有期限的概念。

國防部表示，近年來，中共明顯升高對我敵意，不但進行全方位打壓，更以直接和間接方式，對我國進行文攻武嚇。但國軍是「仁義之師」，為了守護家園， 24小時不分晝夜堅守崗位，捍衛國土的決心，未曾鬆懈。面對敵人的挑釁與威脅，絕不畏懼和怯懦，因爲有愛，國軍守護家園的決心更堅定。

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關鍵字：國防部,國軍

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