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援助尼加拉瓜30億花在哪？　吳釗燮：可以公布細項內容

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總統蔡英文與尼加拉瓜總統奧蒂嘉會面。（圖／翻攝總統府提供影片）

▲總統蔡英文出訪尼加拉瓜時與尼加拉瓜總統奧蒂嘉會面。（圖／翻攝總統府提供影片）

記者陶本和／台北報導

尼加拉瓜國會日前接受我國政府提供1億美元（約30億新台幣）的貸款案。我外交部強調，這是「人道援助」，外交部長吳釗燮4日在立法院外交及國防委員會表示，可以公布援助的細相內容。

由於美國總統川普在日前表示，尼加拉瓜在內等社會主義國家已經「奄奄一息」，去年底也頒布法令，使得尼加拉瓜接下來難以取得多邊貸款；在此同時，尼加拉瓜總統奧蒂嘉面對反對社會福利改革的抗議，美國也對奧蒂嘉祭出制裁動作。

在美國祭出制裁後，包含荷蘭等國也暫停金援，最終尼加拉瓜國會日前敲定接受我國1億美元的貸款案。對此，我國外交部表示，由於去年4月間尼加拉瓜發生動亂，造成民生經濟與境內基礎建設、觀光設施嚴重毀損，為了協助重建工作，經過評估同意提供商業性重建貸款。

針對該項貸款案，民進黨立委蔡適應4日在立法院質詢時追問貸款內容，認為外界很多人批評貸款有問題，要求外交部是否可以提出人道援助的細目？

對此，吳釗燮首先表示，該項貸款案，主要是尼加拉瓜去年遭到很大的破壞，破壞重建工作，以及一般人民生活，而尼加拉瓜跟台灣有很多友誼關係，而所有的作法，都是直接嘉惠於尼國的人民，尤其受到動盪迫害的人民。

蔡適應追問，外交部是否可以公開內容？吳釗燮說「可以公布」，去年在警察醫院上，捐錢給該醫院重建，還有包括等，這些都可以公布。

▼外交部長吳釗燮。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼外交部長吳釗燮。（圖／記者黃國霖攝）

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關鍵字：吳釗燮,外交部,民進黨,尼加拉瓜

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