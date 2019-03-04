「埃及聖䴉」爆量將用空氣槍射殺挨批　林務局曝移除方案

▲嘉義布袋空拍，可以看到密密麻麻的埃及聖䴉。（圖／翻攝自「外來鳥種埃及聖䴉防治宣導」臉書）

記者許展溢／台北報導

外來種鳥類「埃及聖䴉」近年爆量在台灣猖狂繁衍，嚴重影響到台灣許多原生物種及其他鳥類生存，林務局計畫用空氣槍解決卻遭批不人道。林務局今（4日）回應，其他國家都採取此方法，這也只是其中一個方式，後續會研擬更多元對策，目前已申請槍枝，預計找2、30位同仁訓練使用，預計最快今年就會上路。

林務局保育組說明，埃及聖䴉非常靈活，飛行力很好，四散台灣各縣市，不只中南部，連北部都有，2016年約有3000隻，過了2年數量一定有再增加，但確切數字無法預估，目前正值繁衍季，會先從產下的鳥蛋下手，也就是利用網具移除，接著破壞鳥巢，控制族群數量，降低孵化率。

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▲林務局表示，埃及聖䴉已嚴重影響到台灣原生物種。（圖／翻攝自「外來鳥種埃及聖䴉防治宣導」臉書）

林務局計畫以空氣槍射擊方式撲殺，卻遭批不人道。保育組表示，已和各動保團體討論過，由於該物種短期內要移除很困難，加上對台灣原生物種影響超大，若不漸漸的做後續處理，對台灣生態會恐會有嚴重衝擊，且在國外都是使用空氣槍，強調這只是其中一種方式。

保育組說明，解決埃及聖䴉方式會採更多元進行，如設陷阱等，空氣槍部分才剛申請核准引進，接下來會找林務局同仁約2、30人員訓練使用空氣槍，預計今年就會上路，但詳細時間不確定，若開始用比例不大，因此也無法大量，主要就是要顧慮到安全等狀況，每一個步驟都必須謹慎，再搭配其他方法，用穩健方式移除。