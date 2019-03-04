我南榮我榮耀！屏東南榮國中管樂團口琴團燈會演出獲好評

▲屏東縣南榮國中管樂團及旗隊在台灣燈會演出，吸引爆滿民眾欣賞。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「我屏東我驕傲」、「我南榮我榮耀」！台灣燈會在屏東風光閉幕，其中拿過2018屏東縣音樂比賽榮獲特優的佳績的南榮國中管樂團與口琴團，這次也應邀在3月1日與3月3日兩天在大鵬灣表演，吸引許多遊客欣賞熱烈掌聲，留下非常深刻印象。

▲南榮國中管樂團與口琴團在台灣燈會表演。

南榮國中管樂團與口琴團去年也代表屏東縣參加全國比賽。而管樂團開場演奏的第一首曲目就是氣勢磅礡的「決戰時刻」，就得到現場民眾熱情的掌聲。

指揮的大隊長莊峰武大隊長也向在現場向民眾介紹管樂團樂器構造；演出學生隨後透過莊隊長的引導，各個分部單獨表演，不同的樂器包含木管樂器、銅管樂器以及打擊樂器發出不同高低的聲音，在美妙地組合中譜出多樣的曲目，讓民眾驚奇。

緊接著管樂團又演出披頭四的組曲，曲風豐富多樣，再度帶給民眾新奇懷舊的感受，搭配旗隊同學賣力的耍旗，豐富整場的演出。參與演出的同學賴柔安說，期盼民眾在看表演時能體會團員演出帶來的歡快氣氛，更能用愉悅心情欣賞燈會。旗隊的同學蔡孟哲表禦，由於演出時，風不小，考驗旗隊功力，加上看到台下那麼多的觀眾，難免有些緊張，表演結束，贏得熱烈掌聲與歡呼聲，「很有成就感」。

南榮國中說，團員比賽時是整個樂團一起合奏參與演出，藉著這次特別的機會，各分部在民眾面前獨立地表演，考驗學生的膽識，也呈現平日訓練的實力。

口琴團第一首就演出「快樂的出航」曲目，就擄獲了民眾的心，指導老師陳晟禕表示，不管是演奏方面還是在外的言行舉止，同學的表現都很棒!

南榮國中感謝屏東縣政府將台灣燈會辦理的如此成功，在台灣造成大轟動，提供這麼棒的舞台讓該校學子得以呈現平日訓練的成果，讓民眾可以看見，一起記錄這份感動，「我屏東我驕傲」！「我南榮我榮耀」！