98歲吃貨嬤裝好假牙「秒嗑麻辣鍋」配可樂　孫女：長壽靠「它」

大陸中心／綜合報導

成都惠里古鎮有位98歲「吃貨奶奶」最近爆紅！孫女將日常「吃飯」影片放到網上後，意外得到大批粉絲喜愛。孫女蔡昀恩說，奶奶平時不怎麼養生，最愛吃的就是火鍋和可樂，且「無辣不歡」；奶奶的長壽秘訣就是「心態好，從不計較」，現在說話聲音宏亮，人也很有精神。

▲98歲吃貨奶奶俏皮可愛。（圖／梨視頻）

綜合陸媒報導，只見躺在牙醫診療椅上的「吃貨奶奶」一頭白髮，當孫女問到「假牙裝好後最想吃什麼？」，這位「貪吃鬼」開始露出期待的眼神，略為思考後就說，「想吃毛肚（牛百葉）跟腸子」，只要燙的合適就很好吃，「但燙久了會咬不動」，可見對吃非常有研究。

▲奶奶最愛吃火鍋。（圖／梨視頻）

蔡昀恩說，奶奶好像不怎麼養生，吃的東西也都是年輕人吃的，平時最喜歡吃火鍋，且「不辣、不油的東西是絕對不會吃」，干碟（辣椒粉、花椒粉、味精等組成的調味料）、小米辣（辣椒的一種）這些一定都要加，「不然他就吃得不高興」。

談到奶奶的養生秘訣，蔡昀恩表示，奶奶的長壽秘訣就是「心態非常非常好」，「她生氣跟小孩子一樣，從來不會過夜」，是屬於「不怎麼愛計較的那種人」。聽起來是個正能量滿點的快樂老人家。

▲「正能量」是吃貨奶奶的養生秘訣。（圖／梨視頻）

影片中，「吃貨奶奶」說，天天都要吃零食，「沒吃到才不好」，「我都多大歲數的人了」，「管他（對身體）好不好」。可見對於「吃」有強烈的執著，且奶奶大口咬下麵包時，還意外噴出假牙，逗笑不少網友。

蔡昀恩現在每週都會去探望奶奶，並製作可愛的影片PO上短影片APP。她說，雖然在影片意外爆紅，奶奶對手機不是很了解，告訴老人家「很多很多人喜歡他」時，奶奶卻大笑回應，「我都這麼老了，喜歡我幹嘛？」