安迪・沃荷POP ART 系列講座：沃荷的電影靠在哪？

影評人但唐謨曾在自己的書《約會不看恐怖電影不酷》中，大談恐怖電影哲學，同時，這本書也是一本「靠片」（cult movie）指南，恐怖類型的電影特別容易出靠片，因為恐怖與荒謬往往只隔了一層紗，妖怪的紗蓋掀起來，很可能只是一顆花椰菜，或是火影忍者的影分身，啪咻一下，只剩下騙術的煙霧。

研究恐怖電影的但唐謨，顯然特別著迷於靠片這一塊。靠片即「邪典電影」，可以說它是非主流中的非主流電影，只受特定的圈子的人所狂熱，喜歡的人超級喜歡，不喜歡的人極度不喜歡，例如1975年的經典靠片〈洛基恐怖秀〉，即便到了現在，鐵粉們仍舊會定期包下電影午夜場，化妝成角色的裝扮共同出席，現場宛如狂歡派對；近年來則有〈大災難家〉，用靠片電影〈房間〉的導演作為故事主角，嘗試從導演的角度來解讀一部靠片是如何誕生的。

靠片不是一種特定風格，它像是一種標籤或現象，導演們無法設定：「我要把這部電影要拍成靠片！」，靠片是被觀眾決定的，而但唐謨特別把邪典電影的特質與安迪沃荷的電影拉在一塊，應該是看到了安迪沃荷作品「靠」的精神。

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