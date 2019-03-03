　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

籃球少年猝死器官遺愛7人　受贈者組隊代他上場「我們就是他」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲籃球少年猝死器官遺愛7人　受贈者組隊代他上場「我們就是他」。（圖／翻攝央視新聞、虎撲微信公眾號、中國青年報）

▲受贈者組成籃球隊，想為葉沙圓籃球夢。（圖／翻攝微博，下同。）

大陸中心／綜合報導

中國女子籃球聯賽（WCBA）的全明星正賽日前出現一支由5名素人組成的「葉沙籃球隊」，他們的球技平平，卻感動了場上所有的人。其實，這5人都是器官捐贈的受贈者，為了感謝遺愛給他們的16歲籃球少年「葉沙」，他們組成籃球隊，代替葉沙站上球場，完成葉沙的籃球夢。

▼16歲的葉沙因腦溢血猝死。

▲籃球少年猝死器官遺愛7人　受贈者組隊代他上場「我們就是他」。（圖／翻攝央視新聞、虎撲微信公眾號、中國青年報）

湖南長沙市的16歲少年葉沙2017年4月27日因突發腦溢血身亡，父母悲痛欲絕，但想到兒子生前的願望是報考醫學院，當上醫師拯救病人，便在兒子生命的最後一刻，將兒子的心、肝、肺、腎、眼角膜分別捐獻給了7個受贈者，也讓兒子用另一種方式活在這個世界上。

接受葉沙器官的受贈者們重生了，並且沒有忘記葉沙的恩情，其中5人聽說葉沙生前一直想跟職業籃球隊打一場比賽，便在中國人體器官捐獻管理中心的安排下，自願組成「葉沙籃球隊」，在球衣上印出各人受贈的器官部位，並以20、1、7、4、27作為背號，紀念葉沙的忌日，也象徵自己的重生之日。

▼葉沙愛打籃球，一直想跟職業球員打一場。

▲籃球少年猝死器官遺愛7人　受贈者組隊代他上場「我們就是他」。（圖／翻攝央視新聞、虎撲微信公眾號、中國青年報）

比賽當天，球場的大螢幕播放了「葉沙籃球隊」的故事，背號20號的劉福今年49歲，18歲開始在礦井工作，28歲被確診塵肺病（矽肺病），人生有大半日子都在乾咳中度過，接受葉沙的肺臟後才重生，「我是葉沙，葉沙的肺臟。」

背號1號的胡偉今年50歲，母親死於腎病、父親也做過腎臟移植，自己也得了尿毒症，只能靠洗腎生活，接受葉沙的腎臟後才重生，「我是葉沙，葉沙的腎臟。」

▲籃球少年猝死器官遺愛7人　受贈者組隊代他上場「我們就是他」。（圖／翻攝央視新聞、虎撲微信公眾號、中國青年報）

背號7號的顏晶今年14歲，一出生右眼就有一個白色的腫瘤，被排擠、嘲笑了14年，直到接受葉沙的眼角膜後，人生才重新開始，「我是葉沙，葉沙的眼睛。」

背號4號的周斌今年54歲，他是一位警員，但是因為重病倒下，接受葉沙的肝臟後才重生，「我是葉沙，葉沙的肝臟。」最後，是背號27號的黃山，他今年22歲，因為長期不規律的工作時間，圓錐角膜問題導致視力急速惡化，他也接受了葉沙的眼角膜，「我是葉沙，葉沙的眼睛。」

▲籃球少年猝死器官遺愛7人　受贈者組隊代他上場「我們就是他」。（圖／翻攝央視新聞、虎撲微信公眾號、中國青年報）

葉沙籃球隊的5個人各代表葉沙身上的一個器官，他們希望大家能記住，他們是一支「一個人」的球隊，「我們就是他，我們就是葉沙。」除了這5個背號以外，「葉沙籃球隊」還有一件16號的球衣，這代表的是永遠也不會出現的隊員，永遠停留在16歲的葉沙。

▲籃球少年猝死器官遺愛7人　受贈者組隊代他上場「我們就是他」。（圖／翻攝央視新聞、虎撲微信公眾號、中國青年報）

「葉沙籃球隊」替葉沙圓夢後，葉沙的父親非常感動，寫了一封信給5名隊員，「你們的出現，讓我有了繼續活下去的理由，和新生活的感覺。葉沙在我身邊生活了16年，而今我將這16年的感情揉成了若干份，分派到你們身邊，陪伴在你們左右，願你們帶著葉沙的眼去感受燦爛的陽光，帶著葉沙的心去感受多彩的世界，是你們用自己的親身行動，延續著葉沙年輕的生命，從而時常喚起我和葉沙媽媽對葉沙真切的回憶，彷彿葉沙回到了我們身邊，從未走遠。」

▼代表葉沙的16號球衣。

▲籃球少年猝死器官遺愛7人　受贈者組隊代他上場「我們就是他」。（圖／翻攝央視新聞、虎撲微信公眾號、中國青年報）

ET快訊
一直捲！2歲妹曝胎內記憶「在玩一條線」　媽鼻酸：妳差點玩不見
泰拳冠軍遭5人拖出BMW！雙腳被狂砍「奔逃30m」倒血泊
快試試！FB Messenger開放夜間模式　通關密語是「月
瑜珈女倒立失敗！狗狗野外超興奮「抖動公狗腰」進攻

關鍵字：葉沙,葉沙籃球隊,器官捐贈

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

寄「掃把」給蘇貞昌...失敗原因曝光　網：連武器都不要了！

北京「月嫂」10萬月薪爆缺工潮　新手爸媽早半年預約搶人

升級手遊裝備！小五童「偷刷母信用卡77次」…媽氣炸：帳單破10萬

籃球少年猝死器官遺愛7人　受贈者組隊代他上場「我們就是他」

影／破除家庭災難！她迷信算命「跑路中央」燒紙錢…下秒遭撞重傷

大陸政協「網路議政」同步討論　郭衛民：汪洋也常上線

泰拳冠軍王康達遭5人拖出BMW！　雙腳被狂砍「奔逃30m」倒血泊

華聞快遞／31省份2018年GDP出爐　18地增速跑贏全大陸

耗資近7億！青海「火星營地」亮相　首夜「模擬著陸」實驗失敗

北京故宮獲捐4.6億　「百年爛尾樓」延禧宮將轉生外國文物館

女歌手唱加速版《你要的全拿走》　林俊傑傻眼：好難喔！

蕭敬騰一句「假兄弟」 王嘉爾要記一輩子了XDD ｜這就是原創

腦性麻痺+心臟病從小被人當智障　叫賣果凍努力存活：「我不是乞丐」

台灣燈會塞爆！無名功臣「沒吃飯」　掃廁所到天亮...1.5萬網狂讚：眼睛濕了

畢書盡踢館《歌手》連飆3高音　網爆雞皮：我跪了！

幼童「暴衝馬路」姨媽急追　仍遭機車撞上...網推爆：要牽繩

馬爾濟斯睡前例行「自我催眠術」　咬被被+2手踏踏...30秒就見效！

孫生「約砲百人斬」不戴套逼墮胎！　酷炫搖頭嘆：因為他業配掉光

《棒棒堂》6人全到「空位留給他」！　藏暖心細節...畫面曝光網淚崩ＱＱ

黑貓專屬！快遞專車神還原　還能秒變移動宅急便所XD

寄「掃把」給蘇貞昌...失敗原因曝光　網：連武器都不要了！

北京「月嫂」10萬月薪爆缺工潮　新手爸媽早半年預約搶人

升級手遊裝備！小五童「偷刷母信用卡77次」…媽氣炸：帳單破10萬

籃球少年猝死器官遺愛7人　受贈者組隊代他上場「我們就是他」

影／破除家庭災難！她迷信算命「跑路中央」燒紙錢…下秒遭撞重傷

大陸政協「網路議政」同步討論　郭衛民：汪洋也常上線

泰拳冠軍王康達遭5人拖出BMW！　雙腳被狂砍「奔逃30m」倒血泊

華聞快遞／31省份2018年GDP出爐　18地增速跑贏全大陸

耗資近7億！青海「火星營地」亮相　首夜「模擬著陸」實驗失敗

北京故宮獲捐4.6億　「百年爛尾樓」延禧宮將轉生外國文物館

埃及聖䴉是神話「智慧之神」　做成木乃伊引領死後道路

全球只有6國「男女工作平權」　台灣並列紐西蘭奪下亞洲第一

IN．美妝／IG被洗版！韓妞都在搶這支霧面「胡蘿蔔色」唇膏

福特旅行家換「EcoBlue」2.0柴油引擎！再加輕油電省又有力

台灣燈會風光邁最後一哩路！潘孟安感性哼《魚仔》...屏東人淚崩：很驕傲

寄「掃把」給蘇貞昌...失敗原因曝光　網：連武器都不要了！

阿嬤「爬岸邊冰柱」當Elsa公主　海浪拍打斷裂「人漂走出海了！」

桃園中路房價連六月緩跌　狂吸雙北買盤進駐

台南孔廟周邊「五行小豬饅頭」　還有超萌柴犬造型！

想當包租公？　先學會找到好房客吧！

大陸熱門新聞

女友學瑜珈教練在背後！男友怒分..

美孕婦租屋「不出門」牆滲酸臭尿..

泰拳冠軍遭5人伏擊浴血奔逃倒地

12歲姊姊肉身護弟燒死　父告別..

河南4名摸金校尉盜挖「4噸古錢..

30歲OL猛烈一咳　肋骨直接斷..

美賣淫集團逼陸女年接1500客

洛陽古墓挖出西漢「仙藥」

女兒被欺負　父捅死9歲男同學判..

北京故宮獲捐4.6億重修延禧宮

地鐵火車便當！男抱小女友狂頂2..

星巴克貓爪杯讓5萬人驚呆！官方..

禮金91萬付不起　男打算未婚先..

貓爪杯再補貨　貓奴快手幾秒搶光

更多熱門

相關新聞

非親屬活體腎臟「交換配對」今上路

台灣器官移植供不應求，為增加換腎病人接受移植機會，衛福部今（14）日公告開放「活體腎臟交換捐贈移植手術管理辦法」，讓配對不成功的捐贈家屬，可與其他換腎家庭進行交換捐贈，「一腎換一腎」，期待於嚴謹多重程序把關下，促進國內非親屬間器官捐贈風氣，嘉惠更多病人及家庭。

器捐心臟跨282km直送孟買救命

心臟移植救了兒子　她腦死器捐遺愛人間

撞到頭腦死　子女代父捐大愛腎

交友軟體遇真愛　相戀7個月捐救命腎

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

埃及聖䴉大爆量　林務局：將用空氣槍撲殺

埃及聖䴉繁衍3000隻！竟是六福村逃出那6隻造成的

大叔Costco想「搭便車」她點頭！結局暖爆網

收假變天全台有雨　周三起「連下7天」

路人合照Selina　當張軒睿面：他是誰

23歲女器官失蹤！脫褲炸出「帶血蘋果」

未來婆婆逼月繳4萬孝親費！孕婦嗆聲被讚爆

孫安佐PK館長「被打很慘」右眼冒黑輪

天菜女神！「新鬼嫂」比基尼包不住雪球

台南5歲童自殺式暴衝！女騎士慘摔網怒爆

瑜珈女倒立失敗　狗狗看到超興奮

女友學瑜珈教練在背後！男友怒分手

館長、孫安佐終於見面了！

「花蓮五子命案」　殯葬業者還原現場

帝寶直銷妹「害保全上吊」染毒被逮

更多

最夯影音

更多

女歌手唱加速版《你要的全拿走》　林俊傑傻眼：好難喔！

蕭敬騰一句「假兄弟」 王嘉爾要記一輩子了XDD ｜這就是原創

腦性麻痺+心臟病從小被人當智障　叫賣果凍努力存活：「我不是乞丐」

台灣燈會塞爆！無名功臣「沒吃飯」　掃廁所到天亮...1.5萬網狂讚：眼睛濕了

畢書盡踢館《歌手》連飆3高音　網爆雞皮：我跪了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面