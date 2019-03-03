籃球少年猝死器官遺愛7人　受贈者組隊代他上場「我們就是他」

▲受贈者組成籃球隊，想為葉沙圓籃球夢。（圖／翻攝微博，下同。）

大陸中心／綜合報導

中國女子籃球聯賽（WCBA）的全明星正賽日前出現一支由5名素人組成的「葉沙籃球隊」，他們的球技平平，卻感動了場上所有的人。其實，這5人都是器官捐贈的受贈者，為了感謝遺愛給他們的16歲籃球少年「葉沙」，他們組成籃球隊，代替葉沙站上球場，完成葉沙的籃球夢。

▼16歲的葉沙因腦溢血猝死。

湖南長沙市的16歲少年葉沙2017年4月27日因突發腦溢血身亡，父母悲痛欲絕，但想到兒子生前的願望是報考醫學院，當上醫師拯救病人，便在兒子生命的最後一刻，將兒子的心、肝、肺、腎、眼角膜分別捐獻給了7個受贈者，也讓兒子用另一種方式活在這個世界上。

接受葉沙器官的受贈者們重生了，並且沒有忘記葉沙的恩情，其中5人聽說葉沙生前一直想跟職業籃球隊打一場比賽，便在中國人體器官捐獻管理中心的安排下，自願組成「葉沙籃球隊」，在球衣上印出各人受贈的器官部位，並以20、1、7、4、27作為背號，紀念葉沙的忌日，也象徵自己的重生之日。

▼葉沙愛打籃球，一直想跟職業球員打一場。

比賽當天，球場的大螢幕播放了「葉沙籃球隊」的故事，背號20號的劉福今年49歲，18歲開始在礦井工作，28歲被確診塵肺病（矽肺病），人生有大半日子都在乾咳中度過，接受葉沙的肺臟後才重生，「我是葉沙，葉沙的肺臟。」

背號1號的胡偉今年50歲，母親死於腎病、父親也做過腎臟移植，自己也得了尿毒症，只能靠洗腎生活，接受葉沙的腎臟後才重生，「我是葉沙，葉沙的腎臟。」

背號7號的顏晶今年14歲，一出生右眼就有一個白色的腫瘤，被排擠、嘲笑了14年，直到接受葉沙的眼角膜後，人生才重新開始，「我是葉沙，葉沙的眼睛。」

背號4號的周斌今年54歲，他是一位警員，但是因為重病倒下，接受葉沙的肝臟後才重生，「我是葉沙，葉沙的肝臟。」最後，是背號27號的黃山，他今年22歲，因為長期不規律的工作時間，圓錐角膜問題導致視力急速惡化，他也接受了葉沙的眼角膜，「我是葉沙，葉沙的眼睛。」

葉沙籃球隊的5個人各代表葉沙身上的一個器官，他們希望大家能記住，他們是一支「一個人」的球隊，「我們就是他，我們就是葉沙。」除了這5個背號以外，「葉沙籃球隊」還有一件16號的球衣，這代表的是永遠也不會出現的隊員，永遠停留在16歲的葉沙。

「葉沙籃球隊」替葉沙圓夢後，葉沙的父親非常感動，寫了一封信給5名隊員，「你們的出現，讓我有了繼續活下去的理由，和新生活的感覺。葉沙在我身邊生活了16年，而今我將這16年的感情揉成了若干份，分派到你們身邊，陪伴在你們左右，願你們帶著葉沙的眼去感受燦爛的陽光，帶著葉沙的心去感受多彩的世界，是你們用自己的親身行動，延續著葉沙年輕的生命，從而時常喚起我和葉沙媽媽對葉沙真切的回憶，彷彿葉沙回到了我們身邊，從未走遠。」

▼代表葉沙的16號球衣。