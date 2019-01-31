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心臟移植救活罕病兒　開朗媽1年後意外腦死「器捐肝腎」遺愛人間

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▲▼心臟移植救了兒子，她腦死器捐遺愛人間。（圖／南韓器官捐贈機構）

▲ 金春熙生前是電話銷售人員，個性相當開朗。（圖／南韓器官捐贈機構）

國際中心／綜合報導

南韓一名女子幾年前得知兒子罹患罕見的心臟疾病，若找不到合適的心臟，不久後就會喪命，還好遇上善心的捐贈者，救活了兒子，她因此心懷感激。沒想到事隔僅1年，她就遭逢意外不幸腦死。家屬同意器捐後，院方便取下她的肝臟和2顆腎臟，讓她能夠遺愛人間。

根據南韓器官捐贈中心31日說法，住在大田東區的42歲婦女金春熙27日在大田聖母醫院被取下肝臟和左右腎臟後離世，而她目前就讀高中的兒子本身就是器捐受惠者。金春熙的兒子年紀輕輕就被診斷出罕見的心臟病，2018年3月接受心臟移植手術，才撐過難關。

金春熙一家人當時在痛苦中被器捐者拯救，在金春熙因意外腦死後，也面臨是否忍痛捐贈器官的抉擇。但他們最終選擇尊重金春熙「如果有機會，我也想要捐贈器官」的想法，捐出她的3個器官。身為器捐的受惠家庭，他們比誰都清楚，這可能拯救3個人的性命。

金春熙的丈夫盧勝奎表示，「就像兒子重獲新生一樣，若妻子也可以藉此救人、將那樣的感受如同一份禮物一般、送給他人的話，就是再好不過的事情了。如今我只剩下子女陪伴，女兒也強烈的希望能夠遵循她媽媽的遺志，所以決定器捐。」

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關鍵字：器捐,器官捐贈,日韓要聞

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