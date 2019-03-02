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南韓主播報川金二會背景超美　鏡頭拉遠驚見「空中架棚」用生命轉播

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▲▼南韓主播背景好美，拉遠一看才知用生命播報。（圖／翻攝自YouTube／MBCNEWS）

▲ 主播身後的越南風景相當美麗。（圖／翻攝自YouTube／MBCNEWS，下同）

國際中心／綜合報導

28日落幕的世紀無核化談判「川金二會」受到全球矚目，在美國總統川普及北韓領導人金正恩抵達河內以前，就有來自世界各地的媒體湧入越南，爭相報導這次國際大事。峰會登場當天，南韓4大電視台之一的MBC也特地在當地架棚，進行現場轉播。直播過程中，許多觀眾都注意到主播身後美麗的越南風景，但鏡頭拉遠卻發現，敬業的主播群完全是用生命在轉播。

由畫面中可見，從正面拍攝時，可以看到主播身後的湖景和大片樹林，讓觀眾能夠一面關注國際情勢，一面俯瞰河內美景，彷彿隔著螢幕都能呼吸到清新的空氣。但當鏡頭拉遠，便會發現這個轉播棚是架設在一棟高樓的屋頂上，周遭完全沒有欄杆等防護措施，主播的椅子只要不慎往後滑，就可能面臨危險；一旁操作機器的工作人員也讓人替他們捏一把冷汗。

▲▼南韓主播背景好美，拉遠一看才知用生命播報。（圖／翻攝自YouTube／MBCNEWS）

賣命轉播的主播和工作人員在網路上意外引起話題，網友紛紛留言表示，「還以為後面的風景是合成的，沒想到是真的」、「那棟建築物也太高了吧」、「真的很敬業」、「看到我懼高症都要發作了」、「主播都沒懼高症嗎」。

另一方面，睽違260天登場的川金二會以未達成協議的結局收場，川普28日召開記者會說明原因，也指出北韓要求解除所有制裁，讓他認為這並非簽署協議的好時機，隨後搭機返美；金正恩則依照原訂計畫，停留越南進行親善訪問後，於今（2）日稍早啟程返回平壤。

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關鍵字：川金二會,川金會,川普,金正恩,北美要聞,日韓要聞

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