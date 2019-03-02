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北韓「核計畫的心臟」寧邊核設施強到美國都會怕？　二度自宮換援助

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▲▼南韓新聞報導北韓寧邊核設施約18公尺高的輕水反應爐。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 南韓新聞報導川金二會。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

第二回合世紀無核化談判「川金二會」上月28日宣告破裂，以未達任何協議的結局收場，雙方至今對無核化及解除經濟制裁說法不一。北韓副外相崔善姬1日表示，願意在專家見證下，永久廢棄寧邊原子能研究中心，包括其中一切鈽設施及鈾設施，「美國不接受這項提議，便是錯過了千載難逢的機會」，顯示該設施對平壤當局的重要性。

《韓國先驅報》報導，過去20多年以來，寧邊核設施始終是北韓與美國談判的焦點。該設施由已故的北韓開國領袖金日成領導的1960年代興建，至今規模擴大許多，增加一座發電量5百萬瓦（MW）電力的反應爐、1億瓦熱實驗輕水反應爐、鈾濃縮大樓、廢棄燃料再處理設施及研究大樓。

曾四度到訪寧邊核設施的史丹佛大學（Stanford University）著名核武專家赫克（Siegfried Hecker）將寧邊稱為「北韓核計畫的心臟」，除了生產鈽與高濃縮鈾2種核武原料，還生產製造超小核彈頭所需的氚，適用於長程導彈。

南韓國家統一研究院北韓研究室室長洪敏（Hong Min，音譯）指出，「關閉並拆除寧邊以後，北韓的核能力將不斷減低，因為這將阻止生產用於小型氫彈和其他導彈的鈽。」

▲▼北韓寧邊核設施核子反應爐約18公尺高的冷卻塔。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 北韓2008年公開摧毀寧邊核設施核子反應爐約18公尺高的冷卻塔。（圖／達志影像／美聯社）

赫克透露，他2010年在寧邊目睹了2000台可生產高濃縮鈾和武器級鈾的離心機；而他認為，該設施的規模如今已經擴大一倍。據估計，寧邊有50公斤的鈽，足以製造6至10顆炸彈；同時還擁有250至500公斤的高濃縮鈾庫存，可製造25至30個核裝置。

專家指出，北韓似乎已經開始實施鈾濃縮計劃；因為在1990年代和2000年代中期的凍結期之後，該國很難從5百萬瓦的主要反應爐中提取鈽。

平壤當局至今曾二度同意中止寧邊運作，並允許外部專家進行檢驗，以換取援助。寧邊的主反應爐曾在1990年代關閉，但在協議破裂後，於2003年重新啟動。2007年，一項關閉反應堆的新協議在2008年驅使平壤拆除冷卻塔，但隨著協議再度破裂，北韓便使用河水來冷卻反應爐。

南韓原子能控制技術院（KINAC）前研究員安進洙（Ahn Jin-soo，音譯）指出，「北韓2010年開始運行的鈾濃縮設施需要具備豐富的高效能操作經驗，因此他們可能擁有一個隱秘的空間來累積經驗。」他也提到，寧邊的輕水反應爐每年可以生產10到15公斤的鈽，但品質仍未達武器等級。

▼ 川金二會談判破局。（圖／路透）

▲▼川金會。（圖／路透）

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關鍵字：川金二會,川金會,川普,金正恩,寧邊核設施,寧邊,北美要聞,日韓要聞

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