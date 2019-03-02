　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

美男大生被虐成植物人身亡　家屬抨擊川普：金正恩要為死負責

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼遭北韓勞改死亡的美國男大生溫畢爾（Otto Warmbier）之父母。（圖／路透）

▲溫畢爾的父母對於兒子的死感到痛心。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國22歲男大生溫畢爾（Otto Warmbier）曾被北韓政權拘留，2017年返美幾天後死亡。就在2月27、28日的川金二會落幕後，他的家人於3月1日指責總統川普與北韓領導人金正恩站在一起，「金正恩與他的邪惡政權應該對難以想像的殘忍、不人道負責，沒有任何藉口或大量的讚美能改變這點。」

溫畢爾的雙親1日向CNN發表聲明，「在這次峰會中，我們一直保持尊重，現在我們必須說出來，金正恩與他的邪惡政權要對我們兒子的死負責。」川金二會結束後，川普幫金正恩說話，「他（金正恩）告訴我他不知道這件事，我相信他。」

川普又說，金正恩感覺非常糟糕，但直到後來才知道這件憾事。他1日在推特強調，是他成功讓溫畢爾離開北韓，而不是前總統歐巴馬所為，「我從來就不喜歡被誤解，特別是談到溫畢爾與他偉大的家人時。」

美國已逝男大生Otto Warmbier在北韓受審時的情況。（圖／CFP）

▲圖為溫畢爾在北韓受審時的情況。（圖／CFP）

川普補充，對於溫畢爾所受到的虐待與死亡，他當然要負責，這位男大生不會白白死去，他相信溫畢爾與家人已成為堅強的象徵，他也經常想起這一家人。

溫畢爾生前就讀維吉尼亞大學，他2016年1月短暫到北韓遊玩，遭控偷走飯店內部的政治宣傳標語而遭到關押1年多，隨後於2017年6月被釋放回美國。然而，22歲的他返家時已成為植物人，失明、失聰之外，大腦也受到嚴重損害，他在2017年6月19日過世。

美國法院去年12月裁定，北韓必須支付約5億美元的損害賠償給溫畢爾的家人。然而，川普2月28日在越南的新聞發布會上卻表示，金正恩讓溫畢爾昏迷沒有利益可言，「我不認為最高領導層會知道此事，我不相信他（金正恩）會讓這種事發生。」

▲▼ 川金會,川金二會,川普,金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲川金二會落幕，川普還有許多議題要處理。（圖／達志影像／美聯社）

緬因州共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）表示，她不相信金正恩會不知情溫畢爾的情況。前任美國駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）也發表推文，「美方知道北韓政權對溫畢爾所實施的殘忍態度。我們的心跟隨著溫畢爾一家人的力量與勇氣，永遠不會忘記溫畢爾。」

CNN指出，川普無視北韓對於國家的嚴格控制，尤其是談到美國公民被監禁等人權議題時。根據聯合國統計，北韓約有8萬到12萬人關在勞改營。

ET快訊
花蓮五子命案現場還原！殯葬業：眼皮跟著膠帶撕下來…
阿祖的乾媽是慈禧太后！男星「超狂家世背景」曝光　出道就開賓士
婚禮前2家子突放鳥！嘆「飯店包不起」　她暖退一步結局更受傷

關鍵字：北韓,金正恩,川普,溫畢爾,人權,北美要聞,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美男大生被虐成植物人身亡　家屬抨擊川普：金正恩要為死負責

北韓「核計畫的心臟」寧邊核設施強到美國都會怕？　二度自宮換援助

撤旗6年後　美法官判決「中華民國國旗」應掛回舊金山僑社

快訊／日本北海道發生規模6.2地震　震源深度10公里

悚！女主播直播彩券開獎　遭婦人持「5吋螺絲起子」割喉

2900元賣「腹中嬰」給網友！準媽媽不想要第三胎　慘臨10年徒刑

技能滿點！地方媽媽手抱寶寶「餵奶中」　還能一邊躺地找狗狗

美國務院批北韓玩「文字遊戲」　要求解除武器以外所有制裁

24歲星二代嗑藥慘死！　冷血男友「邊笑邊拍6小時」遭判8年半徒刑

愛吃起司、暢飲紅酒！　金正恩重130公斤「家族病史驚人」

血染八堵站！震撼殺人事件重現　受難者遺族：苦等父親下班幾10年

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

擊敗遠距離！暖男迪士尼浪漫求婚　真情告白「想要每天有妳」惹哭女友

婚期將至！弄丟1.6克拉婚戒　準人妻製海報急尋：他要離婚

垃圾車國道翻覆真相出爐！　敞篷車違規急煞硬切3車道

任容萱約會新對象「撞臉林書豪」　羞曝對方185公分：有種被保 護的感覺

妻胃口不好...半仙：被蛇精附體　迷信丈夫皮鞭「幫驅魔」抽打致死

第一次旅行張智霖不在身邊.. 　袁詠儀不習慣爆哭：他跑不掉了

網連署博愛座「正義魔人條款」　眼神到肢體都要罰！最重處20萬

腦性麻痺+心臟病從小被人當智障　叫賣果凍努力存活：「我不是乞丐」

美男大生被虐成植物人身亡　家屬抨擊川普：金正恩要為死負責

北韓「核計畫的心臟」寧邊核設施強到美國都會怕？　二度自宮換援助

撤旗6年後　美法官判決「中華民國國旗」應掛回舊金山僑社

快訊／日本北海道發生規模6.2地震　震源深度10公里

悚！女主播直播彩券開獎　遭婦人持「5吋螺絲起子」割喉

2900元賣「腹中嬰」給網友！準媽媽不想要第三胎　慘臨10年徒刑

技能滿點！地方媽媽手抱寶寶「餵奶中」　還能一邊躺地找狗狗

美國務院批北韓玩「文字遊戲」　要求解除武器以外所有制裁

24歲星二代嗑藥慘死！　冷血男友「邊笑邊拍6小時」遭判8年半徒刑

愛吃起司、暢飲紅酒！　金正恩重130公斤「家族病史驚人」

吳敦義丟出「徵召案」　朱立倫：全力以赴展現實力

高中木聯／學鈴木一朗招牌動作　高苑顏清浤提升專注力

「花蓮五子命案」現場還原！眼皮跟著膠帶撕下來…殯葬業者：幫祂洗穿皮膚一直掉

孫儷曝經紀人剛生完馬上「做這件事」　她嚇傻：這樣的壓力我沒給過

3月14日白色情人節夢幻住房精選　沒情人和閨蜜照樣能慶祝

新鮮小奴才相見歡！　汪汪舔舔熱烈歡迎：我們喜歡她❤

戰神腫了...老婆狂轉減肥密方　黃國昌臉書沮喪討拍

7大最佳拍攝東京鐵塔景點　徒步就能走完超方便！

Honda超Q概念都會電動車亮相！充電30分鐘就夠開整天

上午2起國道事故！「5輛小客車追撞」回堵3km　下午再湧北上車潮

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

國際熱門新聞

小7店長「太太過世」沒營業遭求..

媽嚇壞　5歲妹自剪髮：Momo..

女主播直播彩券開獎　遭行刺割喉

槓龜7年　他換這招秒中8.9億..

「老外沒健保掛急診超便宜」　美..

即／日本北海道發生規模6.2地..

賽前搞一夜情　女選手淪A片廠商..

星二代嗑藥慘死！冷血男友邊笑邊..

加拿大司法部：啟動引渡孟晚舟程..

「孕婦」出車禍急送醫　剖腹驚覺..

女鋼琴家愛健身　體脂12%超火..

日本麻疹激增　傳染速度10年最..

性奴「斷頭屍」四散！　IS前領..

孕婦生產超失控　收縮一次「屎就..

更多熱門

相關新聞

北韓「核計畫的心臟」寧邊核設施有多強？

第二回合世紀無核化談判「川金二會」上月28日宣告破裂，以未達任何協議的結局收場，雙方至今對無核化及解除經濟制裁說法不一。北韓副外相崔善姬1日表示，願意在專家見證下，永久廢棄寧邊原子能研究中心，包括其中一切鈽設施及鈾設施，「美國不接受這項提議，便是錯過了千載難逢的機會」，顯示該設施對平壤當局的重要性。

美判決我國旗應「掛回舊金山僑社」

即／日本北海道發生規模6.2地震

美國務院批北韓玩「文字遊戲」

愛吃起司喝紅酒！金正恩重130公斤

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

孫生「約砲百人斬」不戴套逼墮胎！

《棒棒堂》6棒大合體「空位留給他」

越南女孩被欺負落淚：想跟台灣人當朋友

最討厭女星TOP20！第1名是她　網：很符合

全家去貓空倒車撞死妻！夫下跪崩潰哭

臉爛半張！20歲女「那邊炸綠膿」醫驚

小7店長「太太過世」沒營業遭求償

高嘉瑜：柯P要空姐Leave me alone

盧佳宏車禍畫面曝！酒測值0.78自撞「車成廢鐵」

正妹重機騎士讓3噸半老司機不敢超　釣出本尊

孫女要截肢！嬤折壽換痊癒結局淚崩

婚禮前2家子突放鳥：飯店包不起

劉品言法文超強！

先離婚再娶妳！男師拐高職妹上床

特斯拉新車售價調降

更多

最夯影音

更多

血染八堵站！震撼殺人事件重現　受難者遺族：苦等父親下班幾10年

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

擊敗遠距離！暖男迪士尼浪漫求婚　真情告白「想要每天有妳」惹哭女友

婚期將至！弄丟1.6克拉婚戒　準人妻製海報急尋：他要離婚

垃圾車國道翻覆真相出爐！　敞篷車違規急煞硬切3車道

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面