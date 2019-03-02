美男大生被虐成植物人身亡　家屬抨擊川普：金正恩要為死負責

▲溫畢爾的父母對於兒子的死感到痛心。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國22歲男大生溫畢爾（Otto Warmbier）曾被北韓政權拘留，2017年返美幾天後死亡。就在2月27、28日的川金二會落幕後，他的家人於3月1日指責總統川普與北韓領導人金正恩站在一起，「金正恩與他的邪惡政權應該對難以想像的殘忍、不人道負責，沒有任何藉口或大量的讚美能改變這點。」

溫畢爾的雙親1日向CNN發表聲明，「在這次峰會中，我們一直保持尊重，現在我們必須說出來，金正恩與他的邪惡政權要對我們兒子的死負責。」川金二會結束後，川普幫金正恩說話，「他（金正恩）告訴我他不知道這件事，我相信他。」

川普又說，金正恩感覺非常糟糕，但直到後來才知道這件憾事。他1日在推特強調，是他成功讓溫畢爾離開北韓，而不是前總統歐巴馬所為，「我從來就不喜歡被誤解，特別是談到溫畢爾與他偉大的家人時。」

▲圖為溫畢爾在北韓受審時的情況。（圖／CFP）



川普補充，對於溫畢爾所受到的虐待與死亡，他當然要負責，這位男大生不會白白死去，他相信溫畢爾與家人已成為堅強的象徵，他也經常想起這一家人。

溫畢爾生前就讀維吉尼亞大學，他2016年1月短暫到北韓遊玩，遭控偷走飯店內部的政治宣傳標語而遭到關押1年多，隨後於2017年6月被釋放回美國。然而，22歲的他返家時已成為植物人，失明、失聰之外，大腦也受到嚴重損害，他在2017年6月19日過世。

美國法院去年12月裁定，北韓必須支付約5億美元的損害賠償給溫畢爾的家人。然而，川普2月28日在越南的新聞發布會上卻表示，金正恩讓溫畢爾昏迷沒有利益可言，「我不認為最高領導層會知道此事，我不相信他（金正恩）會讓這種事發生。」

▲川金二會落幕，川普還有許多議題要處理。（圖／達志影像／美聯社）



緬因州共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）表示，她不相信金正恩會不知情溫畢爾的情況。前任美國駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）也發表推文，「美方知道北韓政權對溫畢爾所實施的殘忍態度。我們的心跟隨著溫畢爾一家人的力量與勇氣，永遠不會忘記溫畢爾。」

CNN指出，川普無視北韓對於國家的嚴格控制，尤其是談到美國公民被監禁等人權議題時。根據聯合國統計，北韓約有8萬到12萬人關在勞改營。