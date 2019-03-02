兩岸文昌文化交流下周四川登場　書墨香飄綿陽梓潼

▲第三屆兩岸文昌文化交流現場情況。（圖／取自中國台灣網）

記者陳政錄／綜合報導

中華書香文化自古有「北孔子，南文昌」的說法，台灣學子每逢大考，幾乎都會祈求文昌帝君保佑。為促進兩岸書香交流，第四屆「海峽兩岸文昌文化交流活動」將定於3月9日，在四川省綿陽市梓潼縣舉行。

四川省台辦2月28日舉辦新聞發布會，表示「海峽兩岸文昌文化交流活動」是今年開年首個大規模、高規格的川台文化交流盛會。本屆活動將以「盛世文昌福澤中華」為主題，融紀念、文化、旅遊、學術、經貿等活動於一體，彰顯文化特色，進一步展現文昌文化與尋根文化的融合。

據了解，9日在四川省綿陽市梓潼縣舉行的活動將包括開幕式、己亥年文昌祭祀大典、「書墨香梓潼·畫筆頌文昌」書畫作品展覽、「文昌民間信仰的價值影響力」兩岸文昌文化論壇、海峽兩岸經貿交流活動投資懇談會、《印象梓潼》千人情景表演、第二屆「文昌杯」華語詩歌大賽頒獎晚會、梓潼縣國家級非物質文化遺產展示展演以及文創作品展等9項活動。

「北孔子，南文昌」，梓潼自古為中華文昌文化的發祥地，梓潼縣七曲山大廟被譽為天下文昌祖庭。

值得注意的是，文昌文化自元末明初開始在台灣地區傳播流行，在兩岸民眾認同下，文昌文化扮演重要的精神紐帶，因此2017年2月28日，梓潼縣被授予「四川省海峽兩岸交流基地」下，陸續搭建擴大川台兩地交流交往的重要平台。

▼四川省舉辦記者會介紹兩岸文昌文化交流。（圖／取自中國台灣網）