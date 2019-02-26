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國中女老師回家電梯突然卡住　「門縫夾紅色鈔票」留救命紙條

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▲▼電梯。（圖／免費圖庫pxhere）

▲女老師準備返家卻遇到電梯故障。（示意圖／取自免費圖庫pxhere，與本文當事人無關）

大陸中心／綜合報導

四川省綿陽市一名國中女老師24日受困在社區大樓的電梯裡，按了緊急按鈕卻沒有用，加上手機收不到訊號，只好拿出一張紙寫上「救命」，再和數張100元人民幣（約460元新台幣）的鈔票一起夾在門縫，最後總算平安脫困。

根據《紅星新聞》報導，李姓報案人提到，24日下午6點多外出下樓時，看到電梯門口有一張紙，一打開上面竟然寫有兩個大大的字「救命」，左看右看才在電梯門縫看到幾張紅色的百元鈔票，上前詢問聽到裡面好像真的有人受困，於是立即幫忙向綿陽市特巡警支隊巡邏七大隊求救。

▲▼人民幣。（圖／記者張瑋庭攝）

▲女老師在電梯門縫夾鈔票，希望能引起其他人注意。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

受困的女老師獲救後表示，當時打算上樓回家，沒想到電梯運作到一半卻突然停止，按了緊急按鈕沒有人回應，手機也收不到訊號，情急之下才撕了電梯裡一張廣告寫上救命，擔心這樣還無法引起注意，又在門縫夾了鈔票，幸好最後平安獲救。

雖然消息經過陸媒報導有部分網友質疑真實性，但有一名同樣受困過電梯裡的網友感嘆，「急中生智這話真的不假，我受困過（電梯），呼叫半個多小時才有人回應，無論後果如何，有關單位都應該要追究責任」、「這提醒我隨身攜帶現金的重要性」。

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關鍵字：四川,電梯

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