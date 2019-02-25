快訊／兩天震3次！四川自貢4.5級地震2女遇難　

▲當地災情嚴重。（圖／翻攝自微博，下同）

大陸中心／綜合報導

四川自貢市榮縣又地震了！當地正式測定25日13時15分發生4.9級地震，震源深度5000公尺，目前傳出有兩名女性遇難。榮縣這兩天4級以上地震發生3次，市民們紛紛提出質疑，認為頻繁的小震和政府大力開採頁岩氣有關，但官方並未出面回應該說法。

據中國地震台網中心官方微博消息，中國地震台網正式測定：02月25日13時15分在四川自貢市榮縣（北緯29.48度，東經104.49度）發生4.9級地震，震源深度5000公尺。

►►四川自貢半年連9震！ 市民：頁岩氣開採害的

據四川觀察消息，截止目前，已經有兩名女性在此次地震中遇難；經初步調查，地震發生時，她們身處自建房屋，房屋沒有正規的抗震設防，欄杆整體垮塌不幸砸中喪命。 ​

針對此次地震震感強烈的現象，中國地震台網中心地震預報部主任蔣海昆說，此次地震震中附近區域歷史上搆造和中等地震活動較為強烈，從此次地震的規模和震源機制結果看，屬於附近小規模斷裂的構造活動無疑。

專家綜合研判認為，原震區近期發生5級以上地震的可能性不大，但由於該區域近几年來3、4級小地震持續活躍，因而原震區近期仍不排除再次發生3、4級地震的可能，但這一規模的地震不會造成明顯的破壞和人員傷亡。

民眾不僅微博評論稱，「震感強烈」、「床都在甩」，還有不少人質疑，頻繁的小震和政府開發頁岩氣有關，「頁岩氣搬過來以后就經常地震！政府一直不管」。目前官方未對此言論作出回應。